Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουιν

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουιν, μόλις λίγα λεπτά αφότου η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε την αποδέσμευσή του. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της ισραηλινής ομάδας, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο που εκτείνεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπόλντγουιν αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας βάθος και ποιότητα στο ρόστερ της Μακάμπι Rapyd Τελ Αβίβ.

Η μεταγραφή και η αποζημίωση

Η κίνηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ ήρθε άμεσα μετά την ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου για την αποδέσμευση του παίκτη. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της γερμανικής ομάδας, η Μακάμπι πρόκειται να καταβάλει αποζημίωση ως ρήτρα αποδέσμευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Καμάρ Μπόλντγουιν, ο οποίος διαθέτει ήδη εμπειρία από την EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες της Μπασκόνια και της Μπάγερν Μονάχου, θα αποτελέσει πλέον βασικό κομμάτι των σχεδίων του Όντεντ Κάτας.

Ο λόγος της απόκτησης και το προφίλ του παίκτη

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας βρισκόταν εδώ και αρκετές ημέρες στην αναζήτηση ενός περιφερειακού παίκτη, μετά τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος δυστυχώς θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απόκτηση του Μπόλντγουιν έρχεται να καλύψει αυτό το σημαντικό κενό στο ρόστερ.

Ο Καμάρ Μπόλντγουιν είναι ένας Αμερικανός γκαρντ, ύψους 1,85 μ. και ηλικίας 29 ετών. Γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 και μεγάλωσε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Γεωργίας και ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ευκινησία και τα αθλητικά του προσόντα. Διαθέτει μεγάλη εξοικείωση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των γκαρντ, ενώ πρωτίστως καλύπτει τη θέση του πλέι μέικερ.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι, δήλωσε σχετικά με τη μεταγραφή: «Μετά τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος δυστυχώς θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε έναν παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του στο ρόστερ. Αυτό δεν είναι εύκολο σε αυτό το σημείο της αγωνιστικής περιόδου. Ο αθλητικός διευθυντής Κλαούντιο Κολνταμπέλα και το προπονητικό επιτελείο επικεντρώθηκαν στον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου, Καμάρ Μπόλντγουιν, ο οποίος διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις από την EuroLeague και αγωνίζεται στη θέση του πλέι μέικερ. Έπειτα από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν για την αποδέσμευσή του, θα τον έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της ομάδας, Όντεντ Κάτας, τόνισε: «Ο Καμάρ είναι ένας σκληρός παίκτης, με εμπειρία στην EuroLeague και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των γκαρντ και θα μας προσθέσει βάθος και ποιότητα».

Ο ίδιος ο Καμάρ Μπόλντγουιν, στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας της Μακάμπι. Είμαι ενθουσιασμένος για την ένταξή μου στην ομάδα και για την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Τα στατιστικά του Μπόλντγουιν

Τη φετινή σεζόν, ο Καμάρ Μπόλντγουιν μέτρησε πέντε συμμετοχές στην EuroLeague με την Μπάγερν Μονάχου. Σε αυτά τα παιχνίδια, είχε κατά μέσο όρο 5,6 πόντους ανά αγώνα, σε περίπου 13 λεπτά δράσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko