Σκέψεις για αναβολή του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ λόγω επιβαρυμένου προγράμματος

Στο ενδεχόμενο να ζητήσει αναβολή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνουν χρήση του δικαιώματος «Joker Right», το οποίο τους επιτρέπει να αναβάλουν έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος. Η σκέψη αυτή προκύπτει από το ιδιαίτερα φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας του Πειραιά, όπως έγινε γνωστό.

Το δικαίωμα αναβολής «Joker Right»

Το «Joker Right» αποτελεί ένα δικαίωμα που έχουν στη διάθεσή τους όλες οι ελληνικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό το δικαίωμα τους επιτρέπει να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα το αγωνιστικό τους φορτίο και να προετοιμαστούν για τις διαδοχικές αναμετρήσεις. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, η χρήση αυτού του δικαιώματος εξετάζεται για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων για τη Stoiximan Super League.

Οι άνθρωποι του συλλόγου του Πειραιά βρίσκονται σε σκέψεις σχετικά με την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν. Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι μία από τις πιο σημαντικές στο πρωτάθλημα και η απόφαση για την αναβολή της δεν είναι απλή, αλλά εξετάζεται υπό το πρίσμα των συνολικών αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων»

Ο βασικός λόγος που έχει οδηγήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού σε αυτές τις σκέψεις είναι το ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Όπως εξήγησε ο Διονύσης Βερβελές στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ», οι «Πειραιώτες» έχουν μπροστά τους μια σειρά από κρίσιμα παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει βάλει σε σκέψεις τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο.

Συγκεκριμένα, το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League, που είναι προγραμματισμένο για τις 5 Δεκεμβρίου, βρίσκεται τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο άλλες σημαντικές αναμετρήσεις. Πριν από αυτό, στις 2 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι για το Superbet κύπελλο Ελλάδας, έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία. Μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας, στις 10 Δεκεμβρίου, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Τσέλιε για το Europa League, μια αναμέτρηση καθοριστική για την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αυτή η διαδοχή αγώνων, με δύο ντέρμπι και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι σε διάστημα λίγων ημερών, έχει δημιουργήσει προβληματισμό σχετικά με την αγωνιστική ετοιμότητα και την κόπωση των ποδοσφαιριστών. Το ενδεχόμενο της αναβολής κρίνεται ως μία πιθανή στρατηγική λύση για την καλύτερη διαχείριση των δυνάμεων των παικτών του Ολυμπιακού και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Η τελική απόφαση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Η τελική απόφαση σχετικά με το αν θα ζητηθεί η αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ αναμένεται να ληφθεί από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός θα αξιολογήσει την κατάσταση της ομάδας, το επίπεδο κόπωσης των παικτών, τις αγωνιστικές απαιτήσεις των προσεχών αναμετρήσεων και τις ανάγκες της προετοιμασίας για κάθε παιχνίδι.

Οι σκέψεις για την αναβολή έχουν ήδη τεθεί επί τάπητος, και η οριστική τοποθέτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει το πρόγραμμα της ομάδας για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και θα επηρεάσει την προετοιμασία για τις κρίσιμες αναμετρήσεις που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko