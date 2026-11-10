ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν να επανεξετάσουν την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

Οι συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι ξεκίνησαν με μια σημαντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά τη δημιουργία μιας νέας δομής ασφαλείας για την Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να επανεξετάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς διεξάγονται οι συνομιλίες για την Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαίοι εκπρόσωποι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν για την επανεξέταση των γενικότερων ρυθμίσεων ασφαλείας της ηπείρου.

Η συμφωνία για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά την πρώτη ημέρα του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι. Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ελαχιστοποίηση των εντάσεων που υφίστανται μεταξύ της Ρωσίας και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο σταθερή κατάσταση στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με δύο σχεδόν πανομοιότυπες δηλώσεις, μία που προήλθε από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και μία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της συμφώνησαν με την αμερικανική πλευρά. Η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει ότι είναι «ουσιώδες» να αντιμετωπιστούν οι «ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον πόλεμο» και να μειωθεί «ο κίνδυνος σύγκρουσης» στην ευρύτερη περιοχή.

Κοινός στόχος η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η διαρκής ειρήνη

Οι δηλώσεις αναφέρουν με σαφήνεια ότι «κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πρακτικού πλαισίου ασφαλείας». Αυτό το πλαίσιο θα έχει ως σκοπό να ενισχύει αμοιβαία τα μέρη που συμμετέχουν, να θωρακίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας και να οικοδομεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Η οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη μιας διευθέτησης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, προσβλέποντας σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την κεντρική επιδίωξη για μια διαρκή ειρήνη, η συζήτηση επέκτεινε το πεδίο της και εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και συμφωνίες ασφαλείας. Αυτή η αξιοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το επίσημο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την αποφυγή μελλοντικών εντάσεων.

Προπαρασκευαστικές συνομιλίες σε θετικό κλίμα

Πριν από την κύρια συνάντηση των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι προπαρασκευαστικές συνομιλίες. Σε αυτές τις αρχικές συζητήσεις συμμετείχαν σημαντικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, εκπρόσωποι της Ουκρανίας και η αμερικανική ομάδα, θέτοντας τις βάσεις για τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις.

Δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν άμεση γνώση των συζητήσεων αυτών και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των θεμάτων που τέθηκαν, ανέφεραν ότι οι πρώτες αυτές επαφές ήταν ουσιαστικές. Επιπλέον, τόνισαν ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ένα θετικό κλίμα, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες και οι αξιώσεις της Ρωσίας

Το ζήτημα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι τελευταίες εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζει μια ριζική μείωση της αμερικανικής στήριξης για την ασφάλεια στην περιοχή τους, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Αυτές οι ανησυχίες προκύπτουν έπειτα από χρόνια έντονης κριτικής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, γεγονός που έχει δημιουργήσει προβληματισμό σχετικά με τη μελλοντική δέσμευση των ΗΠΑ. Από την πλευρά της, η Ρωσία αξιώνει λόγο στη διαδικασία περιορισμού των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και επιμένει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να ενταχθεί στη Συμμαχία, θέτοντας τις δικές της προϋποθέσεις για την περιφερειακή ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki