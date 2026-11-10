Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους με τη Ραβένα

Ο Ροναλντίνιο, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους σε ηλικία 46 ετών. Ο Βραζιλιάνος «μάγος» θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ραβένα απέναντι στη Φορλί, σε ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ποδοσφαιρικό πυρετό στην Ιταλία. Η προσμονή για την παρουσία του έχει οδηγήσει σε προσδοκίες για sold out και εκτόξευση των τιμών των εισιτηρίων.

Η μεγάλη επιστροφή του «μάγου»

Η στιγμή που πολλοί περίμεναν έχει φτάσει, καθώς την Κυριακή, στις 17:30, ο Ροναλντίνιο θα φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά σορτς και φανέλα. Η συμμετοχή του θα λάβει χώρα στο τοπικό ντέρμπι της Ραβένα απέναντι στη Φορλί, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σε επίσημο αγώνα έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση με τη Φλουμινένσε.

Η προσμονή για αυτή την ιστορική στιγμή καλλιεργούνταν επί μήνες, με τη διοίκηση της Ραβένα να έχει βαφτίσει την ημέρα «Giornata Giallorossa», συνοδεύοντάς την με το σύνθημα «Η μεγάλη επιστροφή». Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε από τα πλέον αρμόδια χείλη, εκείνα του δημάρχου της πόλης, Αλεσάντρο Μπαρατόνι, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν επρόκειτο για φήμη ή διαφημιστικό τέχνασμα, αλλά για μια πραγματική παρουσία του μεγάλου σταρ στη Ραβένα.

Ο ρόλος του Ροναλντίνιο στη Ραβένα

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ραβένα, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Ινιάτσιο Τσιπριάνι, απογόνου της οικογένειας πίσω από το περίφημο «Harry’s Bar» που συνδέθηκε και με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ανακοίνωσε την ένταξη του Ροναλντίνιο στο διοικητικό και επενδυτικό της σχήμα. Ο Βραζιλιάνος ανέλαβε τον ρόλο του επενδυτή, μετόχου και πρεσβευτή του συλλόγου της Serie C.

Η Ραβένα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η θέση του Β΄ ομίλου της Serie C, ακριβώς πίσω από την πρωτοπόρο Σπέτσια. Η συμφωνία με τον Ροναλντίνιο περιλάμβανε έναν ιδιαίτερο όρο, ο οποίος προέβλεπε τουλάχιστον μία συμμετοχή του σε επίσημο αγώνα. Αυτή η παρουσία, παρότι συμβολική, θεωρήθηκε απολύτως πραγματική και αναμενόταν με ανυπομονησία.

Πυρετός για ένα εισιτήριο και συλλεκτικά είδη

Για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον Ροναλντίνιο και να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση, η Ραβένα θα προχωρήσει στην τοποθέτηση προσωρινών μεταλλικών εξεδρών. Αυτές οι κατασκευές, σχεδόν συναρμολογούμενες και αποσυναρμολογούμενες κατά παραγγελία, θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου, επιτρέποντας σε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την επιστροφή του θρύλου.

Παράλληλα, εδώ και εβδομάδες, τα ποδοσφαιρικά σορτς και οι φανέλες του Ροναλντίνιο διατίθενται προς πώληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου. Οι φίλοι της ομάδας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το συλλεκτικό σετ περιορισμένης κυκλοφορίας, στην τιμή των 129 ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 49 ευρώ αντιστοιχούν στο σορτς. Το χρώμα του σετ είναι λευκό και το νούμερο, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι το 10, με χρυσά γράμματα, τιμώντας τον πρώην κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Η ζωή του Ροναλντίνιο σήμερα

Ο Ροναλντίνιο, ο οποίος εξακολουθεί να διαθέτει 80 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ζει σήμερα στο Μαϊάμι. Εκεί γνώρισε τον Ινιάτσιο Τσιπριάνι, τον ιδιοκτήτη της Ραβένα, και πείστηκε να συμμετάσχει σε αυτή την παράδοξη περιπέτεια στον ιταλικό σύλλογο.

Η απόφασή του να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους έρχεται μετά από ορισμένες προσωπικές και δικαστικές περιπέτειες. Μεταξύ άλλων, κορυφώθηκαν με τη σύλληψή του το 2020 στην Παραγουάη, όταν εισήλθε στη χώρα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Μετά από μια σχεδόν αναπόφευκτη αγωνιστική και δημόσια έκλειψη, όπως συμβαίνει σε πολλούς μεγάλους άσους μετά την απομάκρυνσή τους από τα γήπεδα, ο Ροναλντίνιο είναι έτοιμος να ξαναγράψει ένα κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του ιστορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta