Πρόστιμο σε παράγοντα και σωματείο για βιαιοπραγία σε αγώνα Γ' Εθνικής

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου σε παράγοντα ομάδας της Γ' Εθνικής κατηγορίας, καθώς και στο αθλητικό σωματείο του. Η ποινή επιβλήθηκε έπειτα από περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος αθλητή-ποδοσφαιριστή, το οποίο έλαβε χώρα κατά τη λήξη του ημιχρόνου ενός αγώνα πρωταθλήματος. Το πρόστιμο ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πλευρά, με την απόφαση να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν από το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ και τα επιβληθέντα πρόστιμα

Η ΔΕΑΒ, μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, προχώρησε στην ανακοίνωση των κυρώσεων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) στον αξιωματούχο της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος ενεπλάκη στην πράξη βίας. Η απόφαση αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο του ίδιου ύψους, δηλαδή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), και στο αθλητικό σωματείο ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε λόγω της αντικειμενικής ευθύνης που φέρει το σωματείο για τις ενέργειες των αξιωματούχων του. Η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να καταλήξει στην οριστική της απόφαση.

Το περιστατικό που οδήγησε στις κυρώσεις

Το συμβάν που απασχόλησε τη ΔΕΑΒ έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου του 2026, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου για την 6η αγωνιστική του 8ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ' Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027. Ο αγώνας διεξαγόταν μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΑΛΕΩ και ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ, στο γήπεδο «ΑΛΚΥΩΝ» στην Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, η πράξη βίας σημειώθηκε ακριβώς στη λήξη του ημιχρόνου. Ένας αξιωματούχος της γηπεδούχου ομάδας, του ΑΙΓΑΛΕΩ, βιαιοπράγησε σε βάρος ενός αθλητή-ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας, της ΔΟΞΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αιτία για την ενεργοποίηση των αρμόδιων πειθαρχικών διαδικασιών.

Οι επιπτώσεις της βιαιοπραγίας και η απουσία εμφανών σωματικών βλαβών

Αν και η πράξη βίας ήταν καταγεγραμμένη και επιβεβαιωμένη, οι πηγές αναφέρουν ότι ο αθλητής-ποδοσφαιριστής, παρά τη βιαιοπραγία σε βάρος του, δεν υπέστη εμφανή σωματική βλάβη. Αυτό το στοιχείο καταγράφηκε στα επίσημα έγγραφα, δηλαδή στο Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόφαση της ΔΕΑΒ.

Ωστόσο, η απουσία εμφανών σωματικών βλαβών δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης. Η ΔΕΑΒ επέβαλε τα πρόστιμα λαμβάνοντας υπόψη την ίδια τη βιαιοπραγία και όχι αποκλειστικά τις φυσικές της συνέπειες. Η απόφαση υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της τάξης και της αθλητικής δεοντολογίας εντός των αγωνιστικών χώρων.

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε

Η ΔΕΑΒ, στην απόφασή της για την επιβολή των προστίμων, εφάρμοσε συγκεκριμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, έγινε επίκληση του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Αυτό το νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις βίας σε αθλητικούς χώρους.

Η αντικειμενική ευθύνη του αθλητικού σωματείου ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ, η οποία οδήγησε στην επιβολή προστίμου και σε αυτό, βασίζεται επίσης στις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα σωματεία φέρουν ευθύνη για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων τους, ακόμη και αν δεν υπήρξε άμεση εμπλοκή της διοίκησης στην πράξη βίας. Αυτή η διάταξη στοχεύει στην ενίσχυση της υπευθυνότητας των συλλόγων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου αθλητικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta