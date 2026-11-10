Φραϊντέλ: «Άμυνα και ριμπάουντ θα κρίνουν το παιχνίδι με τη Βαρέζε»

Ο Νοα Φραϊντέλ, Αμερικανός άσος του Περιστερίου, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βαρέζε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League. Ο παίκτης υπογράμμισε τη σημασία της άμυνας και των ριμπάουντ, χαρακτηρίζοντάς τα ως ακρογωνιαίους λίθους για την επίτευξη του στόχου της νίκας. Το Περιστέρι, μετρώντας ήδη τρεις νίκες, επιδιώκει το 4/4 στην έδρα του, το «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Ανδρέας Παπανδρέου»

Το Περιστέρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ιταλική ομάδα της Βαρέζε σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου, στις 19:30, και θα διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου». Για τους «Κυανοκίτρινους», ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να φτάσουν στο 4/4, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Περιστερίου, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μέχρι στιγμής, θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της για να κατακτήσει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, γνωρίζοντας πως έχουν μπροστά τους έναν δύσκολο αντίπαλο.

Οι δηλώσεις του Νοα Φραϊντέλ

Ο Νοα Φραϊντέλ, μιλώντας για την επερχόμενη αναμέτρηση, τόνισε την ποιότητα του αντιπάλου. «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός άσος. Υπογράμμισε τη σημασία της νίκης για την ομάδα του, δηλώνοντας: «Είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλη μια νίκη στο Basketball Champions League και να συνεχίσουμε την πολύ καλή πορεία μας».

Ο Φραϊντέλ αναφέρθηκε επίσης στην μέχρι τώρα πορεία του Περιστερίου στη διοργάνωση, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα καλό ξεκίνημα. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας να εξασφαλίσει μία από τις κορυφαίες θέσεις. «Ως τώρα έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας», πρόσθεσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα για την επίτευξη των στόχων.

Η σημασία της άμυνας και των ριμπάουντ

Σύμφωνα με τον Νοα Φραϊντέλ, η άμυνα και τα ριμπάουντ θα αποτελέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους για την έκβαση του αγώνα. Ο Αμερικανός παίκτης εξήγησε τη σύνδεση αυτών των στοιχείων με τον επιθυμητό τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. «Τα ριμπάουντ είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο παιχνίδι, οπότε εφόσον βγάλουμε τις άμυνες και πάρουμε τα ριμπάουντ, θα μπορέσουμε να τρέξουμε», ανέφερε.

Ο Φραϊντέλ ξεκαθάρισε πως αυτή η προσέγγιση είναι κεντρική στη φιλοσοφία του Περιστερίου. «Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κλειδιά του παιχνιδιού», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους τομείς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα απέναντι στη Βαρέζε.

Η πορεία των «Κυανοκίτρινων» και η δύναμη της έδρας

Το Περιστέρι έχει επιδείξει μια εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής στο Basketball Champions League, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αυτή η επιτυχία δίνει στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου το πλεονέκτημα της ψυχολογίας ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαρέζε. Οι «Κυανοκίτρινες» επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πλήρως την έδρα τους, το «Ανδρέας Παπανδρέου», για να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους.

Η αποφασιστικότητα των παικτών είναι εμφανής, καθώς γνωρίζουν την αξία του αγώνα για την κατάταξη στον όμιλο. Η επίτευξη του 4/4 θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους για την πρόκριση και την κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων, όπως έχει θέσει ως στόχο ο Νοα Φραϊντέλ. Η δύναμη της έδρας αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα.

Το κάλεσμα στον κόσμο του Περιστερίου

Ο Νοα Φραϊντέλ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας, απευθύνοντας ένα κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν το παρών στο γήπεδο. «Τους περιμένουμε να έρθουν και να κάνουν θόρυβο!», δήλωσε με ενθουσιασμό, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η στήριξή τους στην απόδοση των παικτών. Η παρουσία των φιλάθλων αποτελεί πηγή ενέργειας και ώθησης για την ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το Περιστέρι διαθέτει τους κορυφαίους φιλάθλους στην Ελλάδα. «Εμείς παίρνουμε μεγάλη ενέργεια από τη στήριξή τους και πιστεύω ότι έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στην Ελλάδα, οπότε είναι πάντα χαρά μας να παίζουμε μπροστά τους», κατέληξε, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μεταξύ ομάδας και κοινού και την αξία της έδρας ως παράγοντα επιτυχίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta