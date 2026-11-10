Ένας μήνας αγωνιστικού «Γολγοθά» περιμένει τον Άρη μετά τη διακοπή

Ένας πραγματικός αγωνιστικός «Γολγοθάς» ξεκινά για τον Άρη μετά τη δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία διήρκεσε δύο εβδομάδες λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Οι «κιτρινόμαυροι» εισέρχονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα 30 ημερών, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική δραστηριότητα πριν από τη διακοπή για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο αγωνιστικός «Γολγοθάς» του Άρη

Ο Άρης καλείται να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα, όχι μόνο λόγω του αριθμού των αναμετρήσεων, αλλά κυρίως λόγω της ποιότητας και της δυναμικής των αντιπάλων. Η συντριπτική πλειονότητα των επτά αγώνων που θα δώσει η ομάδα έχει χαρακτήρα ντέρμπι ή αναμέτρησης υψηλών απαιτήσεων. Το πρόγραμμα αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για απώλειες βαθμών, ξεκούραση ή αγωνιστική χαλάρωση, καθώς κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο για τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Οι «κιτρινόμαυροι» από τις 23 του μήνα μπαίνουν σε έναν αγωνιστικό «Γολγοθά» που θα κρίνει αντοχές και φιλοδοξίες ως τη διακοπή των Χριστουγέννων. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα κληθεί να αποδείξει την αγωνιστική της συνοχή και την πνευματική της ετοιμότητα σε μια σειρά από συνεχόμενες αναμετρήσεις.

Έναρξη με Αστέρα και Ολυμπιακό

Η αρχή αυτού του απαιτητικού σερί αγώνων γίνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, καθώς κάθε βαθμός μετράει στην πορεία του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά, ακολουθεί ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αυτή η αναμέτρηση, από μόνη της, έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας και αποτελεί μία από τις κορυφαίες προκλήσεις του προγράμματος για τον Άρη, μπροστά στο κοινό του.

Κύπελλο και ντέρμπι στην Αθήνα

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις αρχές Δεκεμβρίου με την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Πανσερραϊκό. Σε αυτό το παιχνίδι, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η νίκη, ιδανικά και με πολλά γκολ, που θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για διάκριση στον θεσμό.

Στη συνέχεια, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, ο Άρης ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρόκειται για ένα ακόμη παιχνίδι με ξεχωριστές απαιτήσεις, το οποίο προσθέτει στην ένταση και τη δυσκολία του συνολικού αγωνιστικού σχεδιασμού.

Τοπικό ντέρμπι και κορυφαία αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Η συνέχεια του προγράμματος δεν είναι λιγότερο δύσκολη. Με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο. Αυτή η αναμέτρηση έχει έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα, προσδίδοντας επιπλέον κίνητρο και πίεση στους παίκτες.

Αμέσως μετά, οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Αυτό το μεγάλο ντέρμπι ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της ομάδας για το πρωτάθλημα πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων, αποτελώντας ένα σημαντικό τεστ για την πορεία της.

Ολοκλήρωση με Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο αγωνιστικός αυτός μαραθώνιος δεν ολοκληρώνεται με τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Θα κορυφωθεί στις 22/22 Δεκεμβρίου με έναν νοκ άουτ αγώνα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης. Το έπαθλο αυτού του αγώνα είναι ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Πρόκειται για ένα σερί αγώνων που θα δοκιμάσει τα όρια και τις αντοχές της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου. Η φυσική κατάσταση, η αγωνιστική συνοχή, η προσωπικότητα, η πνευματική ετοιμότητα και κυρίως ο χαρακτήρας του συνόλου θα μπουν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία. Σε αυτό το διάστημα, η διαχείριση του ρόστερ και η δυνατότητα της ομάδας να ανταποκρίνεται σε διαδοχικά παιχνίδια υψηλής έντασης θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko