Η ακτινογραφία του ΠΑΟΚ μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές της super league

Ο ΠΑΟΚ έχει διανύσει κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο της κανονικής περιόδου στη Super League και ο πρώτος ουσιαστικός έλεγχος της σεζόν βρίσκει τον «Δικέφαλο» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή, με τις πρώτες δέκα αγωνιστικές να αποτυπώνουν μια εικόνα αντιθέσεων. Η στατιστική δείχνει μια ομάδα με αξιόλογη επιθετική παραγωγή, αλλά και σημαντικά προβλήματα στην αμυντική της λειτουργία.

Η βαθμολογική θέση και ο απολογισμός

Μετά την ολοκλήρωση των δέκα πρώτων αγωνιστικών, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώσει 19 βαθμούς, γεγονός που τον διατηρεί στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Ο απολογισμός των «ασπρόμαυρων» περιλαμβάνει έξι νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Ωστόσο, η απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας έχει ήδη φτάσει στους οκτώ βαθμούς, δημιουργώντας ένα σημαντικό χάσμα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο στην πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής αφορά τις τρεις ήττες που έχει καταγράψει. Η ομάδα είχε να σημειώσει αντίστοιχο αριθμό χαμένων αγώνων στις πρώτες δένα αγωνιστικές από τη σεζόν 2011-12. Αυτή η επίδοση αποτελεί τη χειρότερη της ομάδας στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του πρωταθλήματος τα τελευταία 15 χρόνια.

Η αμυντική αστάθεια ως πρόκληση

Η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η επιθετική παραγωγή δεν συνοδεύεται από ανάλογη βαθμολογική συγκομιδή. Η ομάδα έχει δεχθεί συνολικά 13 γκολ, επίδοση που την κατατάσσει στην έκτη θέση της κατηγορίας. Κατά μέσο όρο, ο «Δικέφαλος» δέχεται 1,3 γκολ ανά αναμέτρηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του μόλις δύο φορές στις δέκα αγωνιστικές. Αυτό συνέβη στις εντός έδρας νίκες επί του Λεβαδειακού, όπου επικράτησε με σκορ 4-0, και επί του Άρη, με τελικό σκορ 2-0. Στα υπόλοιπα οκτώ παιχνίδια, η ομάδα δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ, με το ποσοστό του 80% να είναι ενδεικτικό της αμυντικής αστάθειας που παρουσιάζει.

Η συχνότητα με την οποία ο ΠΑΟΚ χάνει βαθμούς αποτελεί ένα ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο προπονητής Αλέσιο Λίσι. Οι απώλειες αυτές έχουν ήδη δημιουργήσει μια σημαντική απόσταση από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, καθιστώντας την προσπάθεια για την κορυφή πιο δύσκολη.

Η αποτελεσματική επιθετική γραμμή

Στον αντίποδα των αμυντικών προβλημάτων, η επιθετική λειτουργία αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει σημειώσει 19 γκολ σε δέκα αναμετρήσεις, γεγονός που την καθιστά την τρίτη καλύτερη επίθεση της Super League. Ο «Δικέφαλος» σκοράρει κατά μέσο όρο 1,9 φορές ανά παιχνίδι, δείχνοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια.

Η επιθετική παραγωγή υποστηρίζεται και από τον αριθμό των τελικών προσπαθειών. Ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει 125 τελικές προσπάθειες συνολικά, δηλαδή 12,5 ανά αγώνα. Αυτές οι προσπάθειες συνοδεύονται από μια αρκετά καλή επίδοση αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μία τελική ανά 6,6 προσπάθειες για να βρει δίχτυα, επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος σε αυτόν τον τομέα.

Οι προκλήσεις και οι αναγκαστικές αλλαγές στο ρόστερ

Οι πρώτες δέκα αγωνιστικές δεν αρκούν για να βγάλει κανείς οριστικά συμπεράσματα για την πορεία μιας ομάδας, ειδικά όταν αυτή έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει τραυματισμούς και αναγκαστικές αλλαγές στο ρόστερ του, γεγονός που έχει επηρεάσει τη συνοχή και τη σταθερότητά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής Αλέσιο Λίσι έχει χρησιμοποιήσει ήδη 28 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στις δέκα πρώτες αγωνιστικές. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και τρεις τερματοφύλακες, γεγονός που υποδηλώνει το εύρος των αλλαγών και των προσαρμογών που χρειάστηκε να κάνει η τεχνική ηγεσία. Η στατιστική, ωστόσο, αποτυπώνει συγκεκριμένες τάσεις, φανερώνοντας τις αντιθέσεις μεταξύ της αξιόλογης επιθετικής παραγωγής και των σημαντικών προβλημάτων στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta