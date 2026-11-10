Πιο δύσκολα τα ολυμπιακά όρια στον στίβο για το Λος Άντζελες 2028

Η προοπτική εξασφάλισης ενός Ολυμπιακού εισιτηρίου στον στίβο γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική για τους αθλητές, καθώς τα νέα όρια πρόκρισης ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028 έχουν ανακοινωθεί. Η World Athletics έχει θέσει σημαντικά δυσκολότερες προϋποθέσεις για την πλειονότητα των ατομικών αγωνισμάτων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πρόκριση στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

Η νέα πραγματικότητα των ορίων

Συγκεκριμένα, σε 32 από τα 40 ατομικά αγωνίσματα, τα όρια που τέθηκαν για το Λος Άντζελες 2028 είναι πιο δύσκολα σε σύγκριση με εκείνα που ίσχυαν για το Παρίσι το 2024. Αυτό καθιστά την απευθείας πρόκριση μέσω επίτευξης ορίου μια πρόκληση για τους αθλητές παγκοσμίως.

Από την άλλη πλευρά, μόλις οκτώ αγωνίσματα απέφυγαν την αύξηση της δυσκολίας των ορίων. Σε πέντε από αυτά, το όριο παραμένει αμετάβλητο, ενώ σε μόλις τρία αγωνίσματα καταγράφεται μια μικρή διευκόλυνση. Η World Athletics έχει θέσει ως στόχο για το 2028 το 40% των συμμετοχών να προκύπτει μέσω της επίτευξης ορίων, ενώ το 60% θα βασίζεται στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτή η αναλογία διαφοροποιείται από την προηγούμενη, η οποία ήταν 50%-50%, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη σταθερή παρουσία και τους βαθμούς που συλλέγουν οι αθλητές στους αγώνες.

Οι εξαιρέσεις: Πού τα όρια έγιναν ευκολότερα ή παρέμειναν ίδια

Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου τα όρια έγιναν πιο εύκολα εντοπίζονται σε τρία αγωνίσματα. Στο ύψος ανδρών, το όριο υποχωρεί από τα 2.33μ στα 2.32μ. Στο τριπλούν γυναικών, το όριο μειώνεται από τα 14.55μ στα 14.50μ. Τέλος, στον ακοντισμό γυναικών, η απαραίτητη επίδοση διαμορφώνεται από τα 64.00μ στα 63.80μ.

Παράλληλα, πέντε αγωνίσματα διατηρούν τα ίδια όρια πρόκρισης όπως και για το Παρίσι 2024. Αυτά είναι η σφαιροβολία ανδρών με 21.50μ, η δισκοβολία ανδρών με 67.20μ και ο ακοντισμός ανδρών με 85.50μ. Στις γυναίκες, αμετάβλητα παραμένουν τα όρια στο ύψος με 1.97μ και στη σφυροβολία με 74.00μ.

Σημαντική αύξηση δυσκολίας στους δρόμους

Σε όλους τους δρόμους, από τα 100 μέτρα έως τον μαραθώνιο, οι αθλητές καλούνται να επιτύχουν ταχύτερες επιδόσεις για να εξασφαλίσουν την πρόκριση. Αυτή η τάση παρατηρείται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Ενδεικτικά, στα 100 μέτρα, τα νέα όρια διαμορφώνονται σε 9.93 δευτερόλεπτα για τους άνδρες και 10.96 δευτερόλεπτα για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, στα 400 μέτρα, απαιτούνται πλέον 44.40 δευτερόλεπτα για τους άνδρες και 49.90 δευτερόλεπτα για τις γυναίκες, επιδόσεις που είναι αισθητά πιο απαιτητικές σε σχέση με το προηγούμενο κύκλο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές σε μαραθώνιο και στιπλ

Οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις χρόνου σε σχέση με τα όρια του Παρισιού καταγράφονται στον μαραθώνιο γυναικών. Το όριο για το Λος Άντζελες πέφτει από το 2:26:50 στο 2:22:20, μια διαφορά 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, που αντιστοιχεί σε μείωση 3,06%. Ακολουθεί το αγώνισμα των 3000 μέτρων στιπλ γυναικών, όπου το όριο από 9:23.00 γίνεται 9:06.00, με μείωση 3,02%.

Στους άνδρες, το όριο του μαραθωνίου κατεβαίνει από το 2:08:10 στο 2:05:00, δηλαδή κατά 2,47%. Επιπλέον, στο δέκαθλο, οι αθλητές καλούνται να συγκεντρώσουν 8.650 βαθμούς αντί για τους 8.460 που ίσχυαν προηγουμένως, σημειώνοντας αύξηση 2,25% στις απαιτήσεις.

Αγωνίσματα εκτός σύγκρισης

Η καταμέτρηση των ορίων αφορά τα 40 ατομικά αγωνίσματα ανδρών και γυναικών που μπορούν να συγκριθούν άμεσα. Ωστόσο, ορισμένα αγωνίσματα δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την άμεση σύγκριση.

Συγκεκριμένα, το βάδην εξαιρέθηκε λόγω της αλλαγής της απόστασης και της διαδικασίας πρόκρισης που θα ισχύσει το 2028. Επίσης, οι σκυταλοδρομίες δεν περιλαμβάνονται, καθώς για αυτά τα αγωνίσματα δεν υφίσταται όριο πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko