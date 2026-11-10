Συνάντηση Βρούτση με Φασούλα: Ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο στους υποψηφίους της ΕΟΚ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, μία σημαντική προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και τον Παναγιώτη Φασούλα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο έντονων εξελίξεων για το ελληνικό μπάσκετ και ενόψει των επικείμενων εκλογών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Αμέσως μετά το πέρας των επαφών τους, ο Παναγιώτης Φασούλας προέβη σε δημόσιες δηλώσεις, απευθύνοντας μία ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο προς όλους τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Η συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού με τον υποψήφιο πρόεδρο της ΕΟΚ

Η συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος έχει εκδηλώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, ένα θέμα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το σκάνδαλο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ, με τους συμμετέχοντες να εστιάζουν στην ανάγκη για σταθερότητα και την προοπτική ανάπτυξης του αθλήματος. Ο Παναγιώτης Φασούλας, ως υποψήφιος, παρουσίασε τις θέσεις του και αντάλλαξε απόψεις με τον Υπουργό για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και το μέλλον της καλαθοσφαίρισης στη χώρα.

Η ανοιχτή πρόσκληση του Παναγιώτη Φασούλα για διάλογο

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, ο Παναγιώτης Φασούλας προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις, απευθύνοντας μία σημαντική ανοιχτή πρόσκληση. Η πρόσκληση αυτή αφορά όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να καταθέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Φασούλας κάλεσε τους ενδιαφερόμενους σε έναν ευρύ και ανοιχτό διάλογο, με βασικό στόχο τη συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Η πρωτοβουλία του αυτή αναδεικνύει την επιθυμία για συνεννόηση και την εξεύρεση κοινών τόπων, σε μία περίοδο που η ενότητα θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του αθλήματος.

Ο τόπος και ο χρόνος του προτεινόμενου διαλόγου

Η πρόσκληση του Παναγιώτη Φασούλα για διάλογο έχει καθορισμένο τόπο και χρόνο, προσδίδοντας σαφήνεια στην πρωτοβουλία του. Ο προτεινόμενος διάλογος έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι. Ο χώρος που επιλέχθηκε για τη συνάντηση είναι η αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», η οποία βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Επιπλέον, ο κ. Φασούλας επέκτεινε την πρόσκληση, καλώντας ρητά και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να παρευρεθούν στον διάλογο. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την επιδίωξή του για διαφάνεια και την επιθυμία του να διεξαχθεί μία δημόσια συζήτηση γύρω από τα σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν προς συζήτηση, επιτρέποντας την ευρύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Φασούλα και το όραμα για ενότητα

Στις δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Φασούλας ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την υποψηφιότητά του, τονίζοντας: «Από την πρώτη στιγμήν κατέθεσα ότι δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος, ούτε να βγω πρόεδρος. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, ξέρουν ότι τι σκέφτομαι για το μπάσκετ.» Με αυτή τη δήλωση, θέλησε να τονίσει την προσήλωσή του σε μία διαδικασία που θα προκύψει από διάλογο και όχι από προσωπικές φιλοδοξίες.

Ο βασικός στόχος της προτεινόμενης συνάντησης, όπως τον περιέγραψε ο ίδιος, είναι να διεξαχθεί μία ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Επιδίωξη είναι να εκτεθούν οι διαφορετικές οπτικές γωνίες του κάθε υποψηφίου και να διερευνηθεί η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας για μία ενωτική πορεία. «Να συζητήσουμε, να δούμε το μέλλον του μπάσκετ πώς το βλέπει ο καθένας και εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε ενωτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινή δράση προς όφελος του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko