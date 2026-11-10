Η Ρέιντζερς ετοιμάζει την αγορά του Τζέιμς Πενράις από την ΑΕΚ

Η Ρέιντζερς προετοιμάζεται για την οριστική απόκτηση του Τζέιμς Πενράις, ο οποίος βρίσκεται στις τάξεις της ως δανεικός από την ΑΕΚ. Βρετανικό Μέσο υποστηρίζει ότι οι Σκωτσέζοι έχουν ήδη δεσμεύσει τα χρήματα που απαιτούνται για να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του παίκτη. Η αγωνιστική παρουσία του Πενράις έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου, καθιστώντας πλέον πιθανή τη μόνιμη παραμονή του.

Η εμπιστοσύνη της Ρέιντζερς στον Πενράις

Ο Τζέιμς Πενράις έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ρέιντζερς μέσα από τις εμφανίσεις του. Η παρουσία του στο γήπεδο συνοδεύτηκε από κλήση στην εθνική Σκωτίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώριση των ικανοτήτων του. Ο παίκτης έχει προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα, αγωνιζόμενος με επιτυχία τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας όσο και σε πιο κεντρικό ρόλο, όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Η ευελιξία του και η συνέπεια στην απόδοσή του έχουν θέσει το ενδεχόμενο της κανονικής μεταγραφής του σε πρώτο πλάνο για τη σκωτσέζικη ομάδα. Η Ρέιντζερς επιθυμεί να μετατρέψει τον δανεισμό του από την ΑΕΚ σε μόνιμη συνεργασία, δείχνοντας την πρόθεσή της να τον εντάξει οριστικά στο δυναμικό της.

Το οικονομικό σκέλος της πιθανής μεταγραφής

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TEAMtalk, η Ρέιντζερς έχει ήδη δεσμεύσει τα απαραίτητα χρήματα για την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Τζέιμς Πενράις. Το ίδιο βρετανικό Μέσο τοποθετεί την οψιόν αγοράς, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνία δανεισμού μεταξύ των δύο συλλόγων, στο ποσό των 960.000 ευρώ.

Η σκωτσέζικη ομάδα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει αυτή την οψιόν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Η απόφαση να προβλεφθούν από τώρα τα χρήματα για την αγορά του παίκτη παρουσιάζεται ως μια ξεκάθαρη ένδειξη της επιθυμίας του συλλόγου να εξασφαλίσει την παραμονή του Πενράις και να απομακρύνει κάθε αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του.

Η επιθυμία του προπονητή, Ντέρεκ ΜακΊνες

Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ντέρεκ ΜακΊνες, έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Τζέιμς Πενράις. Ο ΜακΊνες εξήγησε ότι θα προτιμούσε η απόκτηση του παίκτη να είχε γίνει εξαρχής με κανονική μεταγραφή, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο δανεισμός ήταν η καλύτερη διαθέσιμη λύση κατά την αρχική συμφωνία.

Ο προπονητής μίλησε με θερμά λόγια για τον παίκτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Από το πρώτο λεπτό παίζει με τεράστιο ενθουσιασμό. Προσφέρει ποιότητα και ενέργεια. Οι φίλαθλοι τον αγαπούν για τον τρόπο που αγωνίζεται και για το πόσο πολύ θέλει να κερδίζει. Είναι ένας παίκτης που εμπιστεύομαι εγώ και εμπιστεύονται οι οπαδοί».

Στάδιο προετοιμασίας για την αγορά

Το ρεπορτάζ του TEAMtalk αναφέρει ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για την αγορά του Πενράις. Δεν έχει αναφερθεί ότι η Ρέιντζερς έχει προχωρήσει ήδη στην επίσημη ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο δανεισμού του παίκτη. Η δέσμευση των χρημάτων, ωστόσο, σηματοδοτεί την ισχυρή πρόθεση του σκωτσέζικου συλλόγου να προχωρήσει στην οριστική του απόκτηση.

Η κίνηση αυτή της Ρέιντζερς δείχνει την εκτίμηση που τρέφει η ομάδα για τον Τζέιμς Πενράις και την επιθυμία της να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για τα επόμενα χρόνια, βασιζόμενη στην αγωνιστική του προσφορά και την ποιότητα που έχει επιδείξει.

Με πληροφορίες από: Athletiko