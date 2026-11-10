Ο Νίκολα Βούτσεβιτς «ψηφίζει» Ολυμπιακό για πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς, ο γνωστός παίκτης του ΝΒΑ, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη σε ισπανικό Μέσο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πιθανότητα επιστροφής του στην Ευρώπη στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, έκανε ειδική μνεία στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ομάδα και τον προπονητή της.

Η σκέψη για επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στους Ορλάντο Μάτζικ, μίλησε στην «Mundo Deportivo» για το ενδεχόμενο να περάσει τον Ατλαντικό και να αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη, καθώς το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει σκεφτεί ποτέ πολύ αυτή την προοπτική, καθώς όλα εξαρτώνται από την κατάσταση που θα έχει στο ΝΒΑ και τους ρόλους που θα μπορεί να αναλάβει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση θα εξαρτηθεί από το αν θα τον ικανοποιεί η κατάσταση αυτή και αν θα θέλει να συνεχίσει να παίζει. Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του τι είναι καλύτερο για την οικογένειά του. «Οπότε δεν ξέρω, δεν το έχω πολυσκεφτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούτσεβιτς στην ισπανική εφημερίδα.

Προτάσεις από την Euroleague και αφοσίωση στο ΝΒΑ

Το όνομα του Νίκολα Βούτσεβιτς είχε ακουστεί έντονα το περασμένο καλοκαίρι για διάφορες ομάδες της Euroleague. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος στην επιθυμία του να παραμείνει στο ΝΒΑ. Όπως αποκάλυψε, είχε λάβει κάποιες προτάσεις από την Euroleague εκείνη την περίοδο, αλλά η αφοσίωσή του ήταν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο παίκτης είχε δύο προτάσεις από το ΝΒΑ και τελικά επέλεξε μία από αυτές. Για την ώρα, θεωρεί ότι ακόμα προσφέρει πράγματα στο ΝΒΑ. Ωστόσο, σημείωσε ότι έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα δει πώς θα νιώθει στο τέλος της σεζόν. Δεν απέκλεισε τίποτα για το μέλλον, λέγοντας: «Ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορούσε να είναι η NBA Europe ή η Euroleague».

Οι επιθυμητές ομάδες στην Ευρώπη

Μιλώντας για τις ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί εάν επέστρεφε στην Euroleague, ο Νίκολα Βούτσεβιτς ανέφερε τρεις συγκεκριμένες επιλογές. Αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο παίκτης εξήγησε την προτίμησή του για αυτές τις ομάδες, τονίζοντας ότι είναι σύλλογοι που πάντα του αρέσει να παρακολουθεί.

Αναφέρθηκε επίσης στην Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη» και «μεγάλο σύλλογο, με μεγάλη ιστορία». Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι δίνει «μια μικρή προτεραιότητα στη Ρεάλ», εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στην ιστορία της και όλα όσα έχει πετύχει ο συγκεκριμένος σύλλογος.

Ειδική αναφορά στον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του για την ελληνική ομάδα. «Πάντα μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, δεν παρέλειψε να επαινέσει τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, λέγοντας ότι «ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, έχουν εξαιρετικό προπονητή».

Πέρα από την ομάδα και τον προπονητή, ο Βούτσεβιτς αναφέρθηκε και στην πόλη της Αθήνας, περιγράφοντάς την ως «μια υπέροχη πόλη». Επίσης, εξήρε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς τους «φανταστικούς». Τέλος, ο παίκτης δεν έκρυψε την υποστήριξή του στον Ερυθρό Αστέρα, δηλώνοντας: «Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα κι αυτό θα ήταν εξίσου ξεχωριστό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta