Τέλος στη συνεργασία Πιάστρι με τον Μαρκ Ουέμπερ

Ο Όσκαρ Πιάστρι, ο Αυστραλός οδηγός της Formula 1, και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Μαρκ Ουέμπερ, αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους, η οποία διήρκεσε επτά ολόκληρα χρόνια. Η συγκεκριμένη αλλαγή στην επαγγελματική διαχείριση του Πιάστρι ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix στη Βραζιλία. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι η λύση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε με κοινή συναίνεση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σημαντικής περιόδου.

Η επταετής συνεργασία και ο καθοριστικός ρόλος του Ουέμπερ

Η συνεργασία μεταξύ του Όσκαρ Πιάστρι και της ομάδας διαχείρισης του Μαρκ Ουέμπερ, στην οποία συμμετείχε και η Αν Ουέμπερ, ξεκίνησε το 2019. Κατά τη διάρκεια αυτών των επτά ετών, ο πρώην οδηγός της Formula 1 και η σύζυγός του διαδραμάτισαν έναν καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία του Πιάστρι, οδηγώντας τον μέχρι την κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή τους στη μετακίνηση του νεαρού οδηγού από το πρόγραμμα νέων οδηγών της Alpine στη McLaren το 2023. Αυτή η μετακίνηση ήρθε έπειτα από μία γνωστή συμβατική διαμάχη που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την ομάδα του Ουέμπερ να βρίσκεται στο πλευρό του Πιάστρι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι δηλώσεις των δύο πλευρών για το «διαζύγιο»

Ο Αυστραλός οδηγός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους μέχρι πρότινος συνεργάτες του, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της καθοδήγησής τους στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Συγκεκριμένα, ο Πιάστρι δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαρκ και την Αν για όλη την υποστήριξη και τις συμβουλές τους όλα αυτά τα χρόνια. Η καθοδήγησή τους ήταν ανεκτίμητη, ιδιαίτερα στην αρχή της καριέρας μου στη Formula 1. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια».

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ουέμπερ παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση, εξηγώντας ότι αποτελεί τη φυσική συνέχεια των αλλαγών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στη συνεργασία τους. «Είμαστε υπερήφανοι για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίσαμε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Όσκαρ. Μετά τη μειωμένη παρουσία μας στους αγώνες αυτή τη σεζόν, συμφωνήσαμε από κοινού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία μας. Αυτό θα επιτρέψει στον Όσκαρ να συνεχίσει με μια νέα δομή διαχείρισης και σε εμάς να ακολουθήσουμε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Ουέμπερ.

Αλλαγές στη διαχείριση και το παρασκήνιο της απόφασης

Η απομάκρυνση του Μαρκ Ουέμπερ από την καθημερινή παρουσία στα Grand Prix είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας μία σταδιακή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του Πιάστρι. Στο πλευρό του Αυστραλού οδηγού έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο δύο πρόσωπα: ο Πέδρο Μάτος, ο οποίος υπήρξε πρώην μηχανικός του Πιάστρι στις μικρότερες κατηγορίες, και η Έμα Μάρεϊ, η οποία ασχολείται με την πνευματική του προετοιμασία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που ο Πιάστρι έχει βιώσει κάποιες δυσκολίες. Το 2025 έχασε τη μάχη του τίτλου από τον Λάντο Νόρις, ενώ στο φετινό πρωτάθλημα βρίσκεται στην έβδομη θέση. Παρόλο που δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε διαφωνίες του περιβάλλοντος του Αυστραλού με τον τρόπο διαχείρισής του από τη McLaren, ιδιαίτερα την προηγούμενη σεζόν, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση αυτών των αναφορών με τον τερματισμό της συνεργασίας του με τον Μαρκ Ουέμπερ.

Το μέλλον του Όσκαρ Πιάστρι στη Formula 1

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Μαρκ Ουέμπερ, το μέλλον του Όσκαρ Πιάστρι στη Formula 1 αποκτά πλέον νέες διαστάσεις. Ο 25χρονος οδηγός θα χρειαστεί να αναζητήσει νέο εκπρόσωπο στο προσεχές διάστημα, προκειμένου να διαχειριστεί την επαγγελματική του πορεία στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το τωρινό συμβόλαιο του Πιάστρι με τη McLaren έχει ισχύ μέχρι το 2028, εξασφαλίζοντας τη θέση του στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος γνωρίζει ότι η φετινή του απόδοση δεν πρέπει να συνεχιστεί στο ίδιο επίπεδο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση και σταθερότητα στην αγωνιστική του παρουσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta