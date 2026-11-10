Η Aprilia αναγνωρίζει την κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP

Ο Μάσιμο Ρίβολα, επικεφαλής της Aprilia Racing, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στη μάχη για τον φετινό τίτλο του MotoGP. Παρά το γεγονός ότι η Aprilia διανύει την καλύτερη σεζόν της στην κορυφαία κατηγορία, ο Ρίβολα υποκλίνεται στην ανωτερότητα του Ισπανού αναβάτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τέσσερις Aprilia δεν αρκούν για να νικήσουν τον Μάρκεθ». Η μαθηματική επιβεβαίωση του τίτλου εκκρεμεί ακόμα, ωστόσο η απάντηση του Ιταλού στο ερώτημα αν η Aprilia έχασε το πρωτάθλημα ή ο Μάρκεθ το κέρδισε, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.

Η κυριαρχία του Μάρκεθ στο Κατάρ

Ο Μάσιμο Ρίβολα μίλησε στο Sky Sport μετά το Grand Prix του Κατάρ, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ επέδειξε για άλλη μια φορά την αγωνιστική του αξία. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Ισπανός αναβάτης κατάφερε να κερδίσει το Sprint και να τερματίσει δεύτερος στον κυριακάτικο αγώνα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ο επικεφαλής της Aprilia Racing υπογράμμισε τη διαφορά του Μάρκεθ από τις υπόλοιπες Ducati, δηλώνοντας: «Ο Μαρκ Μάρκεθ το κέρδισε. Ειλικρινά, αυτός έκανε τη διαφορά. Το απέδειξε ξανά στον αγώνα της Κυριακής· αρκεί να δει κανείς τη διαφορά του από τις υπόλοιπες Ducati».

Η διαχείριση των αγώνων και η εμπειρία

Ο Ιταλός αξιωματούχος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίζεται κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Ο Μάρκεθ έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει το μέγιστο των 37 βαθμών κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις απώλειες στις πιο απαιτητικές πίστες.

«Του βγάζω το καπέλο. Θαυμάζω την πορεία του, την εμπειρία του, ακόμη και τον τρόπο που διαχειρίζεται τον Τύπο. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία· ο Μαρκ είναι πραγματικά σπουδαίος», δήλωσε ο Ρίβολα, αναγνωρίζοντας την ολική προσέγγιση του Ισπανού στον αθλητισμό.

Η ανατροπή στη βαθμολογία

Η τρέχουσα εικόνα της βαθμολογίας παρουσιάζει δραματικές διαφορές σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε μετά το ιταλικό Grand Prix του Μαΐου. Εκείνη την περίοδο, ο Μάρκο Μπετζέκι διατηρούσε ένα προβάδισμα 102 βαθμών έναντι του Μαρκ Μάρκεθ. Τότε, ο Μάρκεθ βρισκόταν ακόμη σε φάση ανάρρωσης, έχοντας υποβληθεί σε μία ακόμη επέμβαση στο δεξί του χέρι.

Ωστόσο, από το Μουτζέλο και μετά, ο αναβάτης της Ducati πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση. Κατέκτησε επτά νίκες σε Grand Prix και οκτώ νίκες σε Sprint αγώνες, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα στη μάχη του πρωταθλήματος. Πλέον, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κατάκτηση του δέκατου παγκόσμιου τίτλου στην καριέρα του, εκ των οποίων οι οκτώ στην κορυφαία κατηγορία.

Επόμενος σταθμός το Πορτιμάο

Η επόμενη ευκαιρία για τον Μαρκ Μάρκεθ να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα θα δοθεί στην πίστα του Πορτιμάο. Για να το πετύχει, χρειάζεται να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν στον Sprint αγώνα. Παράλληλα, ένας τερματισμός στην πρώτη εννιάδα θα θέσει οριστικά εκτός διεκδίκησης τον Μάρκο Μπετζέκι.

Ο Ιταλός αναβάτης απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας, ποσοστό που αντιστοιχεί ακριβώς στους διαθέσιμους βαθμούς που απομένουν στους δύο τελευταίους γύρους του πρωταθλήματος.

Η πρόοδος της Aprilia

Παρά τη μάχη για τον τίτλο των αναβατών, ο Μάσιμο Ρίβολα επέλεξε να εστιάσει στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Aprilia. Η ομάδα πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της στην κορυφαία κατηγορία, γεγονός που ο Ρίβολα βλέπει ως θετικό σημάδι.

«Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί αυτή η χρονιά αποδεικνύει την αξία της εταιρείας. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν κατασκευάσει μια εξαιρετική μοτοσικλέτα», ανέφερε, απονέμοντας τα εύσημα στους ανθρώπους του Νοάλε. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η ομάδα δεν αξιοποίησε πλήρως όλες τις δυνατότητές της, σημειώνοντας: «Χάσαμε πολλούς βαθμούς; Ναι, αλλά προτιμώ να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση».

Με πληροφορίες από: Gazzetta