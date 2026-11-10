Η ΕΠΟ γιορτάζει τα 100 χρόνια της με επετειακά γραμματόσημα

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, με την επέτειο ίδρυσής της να είναι το προσεχές Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Με αφορμή αυτό το σημαντικό ορόσημο, η ΕΠΟ παρουσιάζει, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), μια συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων. Η επίσημη παρουσίαση και η πρώτη σφράγιση αυτών των επετειακών γραμματοσήμων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Σύνταγμα.

Η εκατονταετής διαδρομή του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η ΕΠΟ γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της, σηματοδοτώντας έναν αιώνα οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα ΕΛΤΑ τιμούν αυτή την ιστορική επέτειο με την έκδοση της ειδικής σειράς γραμματοσήμων, η οποία είναι αφιερωμένη στην εκατονταετή διαδρομή της Ομοσπονδίας.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΠΟ και των ΕΛΤΑ έχει ως στόχο να αναδείξει τη μακρά πορεία και τις σημαντικότερες στιγμές του αθλήματος στη χώρα μας, προσφέροντας παράλληλα ένα συλλεκτικό αντικείμενο στους φιλάθλους και τους συλλέκτες.

Η επίσημη παρουσίαση και σφράγιση

Η εκδήλωση για την παρουσίαση και την πρώτη σφράγιση της Ειδικής Σειράς Γραμματοσήμων έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η οποία ήταν και η πρώτη ημέρα κυκλοφορίας των γραμματοσήμων. Το κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην πλατεία Συντάγματος φιλοξένησε την εκδήλωση, όπου χρησιμοποιήθηκε η Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα των ΕΛΤΑ.

Η παρουσία διεθνών ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του παρόντος με την πλούσια ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στιγμές και σύμβολα στα επετειακά γραμματόσημα

Στην ειδική σειρά γραμματοσήμων που κυκλοφορεί από τα ΕΛΤΑ, αποτυπώνονται ξεχωριστές στιγμές και σύμβολα της ιστορίας της ΕΠΟ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο χαρακτηριστικές εικόνες από το ανεπανάληπτο καλοκαίρι του 2004.

Οι εικόνες αυτές έχουν ως πρωταγωνιστές εμβληματικές προσωπικότητες της μεγαλύτερης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Θοδωρή Ζαγοράκη, από τον θρίαμβο στο Ντα Λουζ. Επιπλέον, στα γραμματόσημα απεικονίζονται το επίσημο λογότυπο της ΕΠΟ, καθώς και το επετειακό λογότυπο που δημιουργήθηκε για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Οι παρευρισκόμενοι και οι δηλώσεις για την επέτειο

Στην εκδήλωση για τη σφράγιση των γραμματοσήμων, την ΕΠΟ εκπροσώπησε η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, καθώς και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Κωνσταντής Τζολάκης, Παναγιώτης Ρέτσος και Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Επ' ευκαιρία της σφράγισης και ενόψει των 100ών γενεθλίων της ΕΠΟ το προσεχές Σάββατο, η Εκτελεστική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Δόμνα Τσιώνη, προέβη σε δήλωση. Ανέφερε ότι η συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ στις 14 Νοεμβρίου αποτελεί μια ξεχωριστή επέτειο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Επίσης, τόνισε τη σημασία της για την ίδια την ελληνική κοινωνία, αναλογιζόμενη την απήχηση του ποδοσφαίρου και την παρουσία του σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι.

Η κυρία Τσιώνη πρόσθεσε ότι με την ειδική έκδοση γραμματοσήμων, τα 100ά γενέθλια της Ομοσπονδίας αποκτούν μια απτή και διαχρονική μορφή. Σε αυτήν μάλιστα αποτυπώνεται η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η κατάκτηση του EURO 2004, μια επιτυχία που ξεπέρασε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko