Δημοσιεύτηκαν τα όρια πρόκρισης του στίβου για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028

Η World Athletics δημοσίευσε το σύστημα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, αποκαλύπτοντας τις επιδόσεις που απαιτούνται για την απευθείας εξασφάλιση ενός εισιτηρίου. Τα όρια που τέθηκαν κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικά, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη για τους αθλητές. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, δίνοντας το 60% των εισιτηρίων για τη διοργάνωση.

Τα νέα όρια πρόκρισης για τους άνδρες

Για τους άνδρες αθλητές, οι απαιτούμενες επιδόσεις για την απευθείας πρόκριση είναι ιδιαίτερα υψηλές σε διάφορα αγωνίσματα. Συγκεκριμένα, στα 100 μέτρα χρειάζονται 9.93 δευτερόλεπτα, ενώ στα 800 μέτρα το όριο έχει τεθεί στο 1:43:00. Στο άλμα επί κοντώ, οι αθλητές θα πρέπει να επιτύχουν επίδοση 5.90 μέτρων για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους.

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι και τα όρια στον μαραθώνιο, όπου οι χρόνοι ορίστηκαν σε 2:05:00. Αυτή η επίδοση είναι κατά πολύ πιο γρήγορη από τα τρέχοντα πανελλήνια ρεκόρ, υπογραμμίζοντας την αυξημένη δυσκολία για τους Έλληνες μαραθωνοδρόμους. Τα νέα δεδομένα καθιστούν την απευθείας πρόκριση μια μεγάλη πρόκληση.

Τα όρια για τις γυναίκες και οι απαιτήσεις

Αντίστοιχα απαιτητικά είναι τα όρια και για τις γυναίκες αθλήτριες. Στα 100 μέτρα, η απαιτούμενη επίδοση είναι 10.96 δευτερόλεπτα, ενώ στα 800 μέτρα το όριο έχει καθοριστεί στο 1:57:00. Στο άλμα επί κοντώ, οι γυναίκες θα πρέπει να φτάσουν τα 4.80 μέτρα, ενώ στο άλμα εις ύψος απαιτείται επίδοση 1.97 μέτρων.

Στο αγώνισμα του μαραθωνίου, οι γυναίκες καλούνται να επιτύχουν χρόνο 2:22:20. Όπως και στους άνδρες, έτσι και στην κατηγορία των γυναικών, οι συγκεκριμένοι χρόνοι είναι σημαντικά ταχύτεροι από τα υφιστάμενα πανελλήνια ρεκόρ, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες.

Η επίδραση στην παγκόσμια και ελληνική ελίτ

Αυτά τα αυστηρά όρια πρόκρισης δεν αποτελούν πρόβλημα για την παγκόσμια ελίτ του στίβου. Κορυφαίοι αθλητές, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος χρειάζεται 8.30 μέτρα στο μήκος, και ο Εμμανουήλ Καραλής, με απαιτούμενη επίδοση 5.90 μέτρα στο επί κοντώ, αναμένεται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Για αυτούς τους αθλητές, η επίτευξη των ορίων είναι εντός των δυνατοτήτων τους.

Ωστόσο, η αύξηση του βαθμού δυσκολίας είναι εμφανής για τους υπόλοιπους αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από την κορυφαία ελίτ. Για πολλούς από αυτούς, η απευθείας πρόκριση μέσω των ορίων καθίσταται πλέον μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ωθώντας τους να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο βασικός δρόμος προς την Ολυμπιακή συμμετοχή: Το ranking

Λόγω των απαιτητικών ορίων, η παγκόσμια κατάταξη (ranking) αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό δρόμο για την Ολυμπιακή συμμετοχή για πολλούς αθλητές. Το νέο σύστημα πρόβλεψης της World Athletics έχει αλλάξει την αναλογία πρόκρισης. Πλέον, περίπου το 40% των συμμετοχών θα προκύψει από την επίτευξη των ορίων, ενώ το υπόλοιπο 60% θα δοθεί μέσω του ranking.

Αυτή η αναλογία διαφέρει από το προηγούμενο σύστημα, όπου ίσχυε μια κατανομή 50%-50%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όποιος αθλητής δεν καταφέρει να πετύχει το όριο, θα πρέπει να βρίσκεται αρκετά ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη του αγωνίσματός του, ώστε να καλύψει μία από τις διαθέσιμες θέσεις. Οι βαθμοί για το ranking προκύπτουν τόσο από τις επιδόσεις όσο και από τις θέσεις που κατακτούν οι αθλητές στους αγώνες, με τη βαρύτητα κάθε διοργάνωσης να παίζει σημαντικό ρόλο.

Ειδικές ρυθμίσεις και προϋποθέσεις πρόκρισης

Ακόμη και η επίτευξη του ορίου δεν εγγυάται αυτόματα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εάν οι αθλητές που πετυχαίνουν το όριο είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις σε ένα αγώνισμα, τότε θα επιλεγούν εκείνοι με τις καλύτερες επιδόσεις μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο πρόκρισης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν θα δοθούν επιπλέον εισιτήρια μέσω του συστήματος ranking.

Για τα εθνικά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου ανδρών και γυναικών, τα οποία αρχίζουν μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο, θα μπορούν να υπολογιστούν αποτελέσματα έως τις 22 Ιουνίου του 2028. Επιπλέον, προβλέπονται ξεχωριστές διαδρομές πρόκρισης για ορισμένα αγωνίσματα. Στον μαραθώνιο, οι πρώτοι πέντε κάθε αγώνα κατηγορίας Platinum Label, εντός της περιόδου πρόκρισης, θα θεωρούνται ότι έχουν καλύψει το όριο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko