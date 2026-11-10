Το «BACK2ΜΠΑΚ» στις 15:00 με όλο το ρεπορτάζ του big 5

Πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο έρχονται σήμερα στο «BACK2ΜΠΑΚ». Η εκπομπή, με τον Βασίλη Μπακόπουλο στο τιμόνι, θα μεταδοθεί στις 15:00, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλο το ρεπορτάζ από τις πέντε μεγάλες ομάδες της Stoiximan Super League.

Η εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» και το περιεχόμενό της

Το «BACK2ΜΠΑΚ» υπόσχεται πλούσιο ρεπορτάζ, εμπεριστατωμένες αναλύσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα στα γήπεδα.

Ο Βασίλης Μπακόπουλος δίνει το σύνθημα για μία ακόμη εκπομπή γεμάτη ειδήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Στόχος είναι η παροχή μιας πλήρους και λεπτομερούς ενημέρωσης για όσα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η μετάδοση της εκπομπής γίνεται στις 15:00 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συντονιστούν μέσω του YouTube του Athletiko, καθώς και από το κανάλι ACTION24.

Ανάλυση της 10ης αγωνιστικής και τα νέα των ομάδων

Οι ρεπόρτερ της εκπομπής αναλαμβάνουν να αναλύσουν τα όσα διαδραματίστηκαν στη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η κάλυψη περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά γεγονότα και τις επιδόσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια αυτής της αγωνιστικής περιόδου.

Επιπλέον, θα μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ομάδων, εστιάζοντας στις εξελίξεις που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση των παικτών, τις προπονήσεις και τον προγραμματισμό των συλλόγων.

Το ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ο Κώστας Γουλής θα παρουσιάσει το ρεπορτάζ του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Θα εστιάσει στους διεθνείς του «τριφυλλιού» και στον τρόπο διαχείρισης του Νίστρουπ κατά το «διάλλειμα» του πρωταθλήματος, αναλύοντας τις προκλήσεις και τις στρατηγικές που ακολουθούνται.

Για τον Ολυμπιακό, ο Διονύσης Βερβελές θα μεταφέρει τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Εσε. Η ανάλυση θα καλύψει την επίδραση του τραυματισμού στην ομάδα και τις πιθανές λύσεις που εξετάζονται.

Οι τελευταίες πληροφορίες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Ο Τάσος Καπετανάκος θα καλύψει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα αναφερθεί στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της συνέχειας στη σεζόν, δίνοντας έμφαση στις προετοιμασίες και τις τακτικές προσεγγίσεις της ομάδας για τους επερχόμενους αγώνες.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Θόδωρος Χαστάς θα ενημερώσει για τα τελευταία νέα από τον τραυματισμό του Γιάκιτς. Επίσης, θα αναλύσει τον απόηχο της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, εξετάζοντας τις επιπτώσεις και τις αντιδράσεις μετά το αποτέλεσμα.

Ο απολογισμός της σεζόν για τον Άρη

Τέλος, ο Αλέξης Σαββόπουλος θα παρουσιάσει την κάλυψη για τον Άρη. Θα αναφερθεί στην άνετη νίκη της ομάδας επί του Παναιτωλικού, αναλύοντας την απόδοση των «κιτρινόμαυρων» σε αυτό τον αγώνα.

Επιπλέον, ο κ. Σαββόπουλος θα κάνει έναν απολογισμό της μέχρι στιγμής πορείας και των επιδόσεων του Άρη για τη φετινή σεζόν. Θα εξετάσει τα αποτελέσματα, τις εμφανίσεις και τη συνολική εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko