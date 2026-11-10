Ο Παναθηναϊκός μία ανάσα από το sold out για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την EuroLeague, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, στις 21:15. Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ιδιαίτερα υψηλή, με το παιχνίδι να βρίσκεται μία ανάσα από το sold out. Συγκεκριμένα, μόλις 450 εισιτήρια παραμένουν διαθέσιμα, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα Τρίτη, τρεις ημέρες πριν από το τζάμπολ.

Η μεγάλη αναμέτρηση στην Euroleague

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα φιλοξενήσει τους Καταλανούς στο T-Center, ένα γήπεδο που αναμένεται να «φλέγεται» από την παρουσία των φιλάθλων. Ο αγώνας αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τους «πράσινους», καθώς επιδιώκουν να κατακτήσουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση.

Η προηγούμενη επιτυχία τους ήρθε με έναν θρίαμβο στη Μαδρίτη, όπου έφυγαν με το «διπλό» κόντρα στη Ρεάλ. Με μία νέα νίκη, ο Παναθηναϊκός στοχεύει να «ανέβει» στο 9-2 στη βαθμολογία και να εδραιωθεί στην κορυφή της EuroLeague, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στη διοργάνωση.

Πληρότητα στο γήπεδο και η δύναμη του κόσμου

Το ενδιαφέρον του κόσμου για την αναμέτρηση είναι τεράστιο, με το «Τριφύλλι» να βρίσκεται πολύ κοντά στο να γεμίσει ολοκληρωτικά το γήπεδο, με όλα να δείχνουν ότι πάμε για... full house στο ΟΑΚΑ. Η διάθεση των εισιτηρίων προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα κομμάτια για την πλήρη εξάντλησή τους.

Συγκεκριμένα, έχουν απομείνει μόλις 450 εισιτήρια μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του sold out. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, ενώ σήμερα είναι Τρίτη, δηλαδή τρεις μέρες πριν τον αγώνα. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν ξανά ένα δυναμικό «παρών» στο T-Center, δημιουργώντας μία «θερμή» ατμόσφαιρα.

Οι θέσεις των ομάδων στη βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός, γνωστός και ως «Τριφύλλι», βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, έχοντας ένα ρεκόρ 8 νικών και 2 ηττών. Αυτή η εξαιρετική πορεία τον καθιστά ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και κάθε αγώνας είναι κρίσιμος για τη διατήρηση της θέσης του.

Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα παραμονεύει στην κατάταξη, με ένα ρεκόρ 7 νικών και 3 ηττών. Η ισπανική ομάδα αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο και η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να είναι μία πραγματική μάχη για τη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων της βαθμολογίας.

Η πρόκληση για την Μπαρτσελόνα

Οι Καταλανοί καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση με μία σοβαρή απουσία, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Κέβιν Πάντερ. Η απώλεια ενός τέτοιου παίκτη προσθέτει μία επιπλέον πρόκληση για την ομάδα, η οποία πρέπει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της.

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανταπεξέλθει απέναντι σε ένα «θερμό» κοινό, το οποίο θα δημιουργήσει μία έντονη ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens. Το ματς της ομάδας του Ομπράντοβιτς κόντρα στους Καταλανούς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αναμετρήσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα συγκαταλέγονται εδώ και πολλά χρόνια ανάμεσα στα πιο κλασικά ντέρμπι της «Γηραιάς Ηπείρου», προσφέροντας πάντα θέαμα και ένταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta