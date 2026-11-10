Οι Γουόριορς διέλυσαν τους Πέλικανς με τον Τζίμι Μπάτλερ σε ρόλο προπονητή

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σημείωσαν μια εμφατική νίκη απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 138-87. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία των «Πολεμιστών» στο παρκέ, οι οποίοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του Τζίμι Μπάτλερ στον πάγκο των Γουόριορς, ο οποίος, αν και εκτός αγωνιστικής δράσης, φόρεσε ενδυμασία που παρέπεμπε σε μέλος του προπονητικού επιτελείου. Μάλιστα, ο Μπάτλερ δεν δίστασε να πάρει στα χέρια του ένα πινακάκι και να δώσει μια ξεκάθαρη εντολή στους συμπαίκτες του.

Επίδειξη δύναμης από τους Γουόριορς

Οι Γουόριορς πραγματοποίησαν μια εκπληκτική εκκίνηση στον αγώνα τους απέναντι στους Πέλικανς, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Οι «Πολεμιστές» δεν αντιμετώπισαν κανένα απολύτως πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να επικρατήσουν με ένα εντυπωσιακό σκορ, 138-87.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έκανε στην ουσία «πάρτι» στο παρκέ, προσφέροντας θέαμα και κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Με αυτή τη νίκη, οι Γουόριορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους, φτάνοντας πλέον στο 8-3, γεγονός που τους τοποθετεί σε μια ισχυρή θέση στην κατάταξη. Αντίθετα, οι Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης συνεχίζουν να αναζητούν τη σταθερότητα στην απόδοσή τους, καθώς μετά την ήττα αυτή, το ρεκόρ τους διαμορφώθηκε σε 4-7.

Η κυριαρχία του Στεφ Κάρι

Ο Στεφ Κάρι, για άλλη μια φορά, απέδειξε την αδιαμφισβήτητη κλάση του στο παρκέ. Ο κορυφαίος παίκτης των Γουόριορς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 25 πόντους και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ.

Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην επικράτηση της ομάδας του, οδηγώντας την με ασφάλεια στη νίκη. Η ικανότητα του Κάρι να σκοράρει και να δημιουργεί, έδωσε στους Γουόριορς το απαραίτητο προβάδισμα για να ελέγξουν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Ο Τζίμι Μπάτλερ «στα πιτς» με ρόλο προπονητή

Στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρέθηκε ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος αυτή την περίοδο παραμένει «στα πιτς», δηλαδή εκτός αγωνιστικής δράσης. Η παρουσία του, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ενδυμασία του παρέπεμπε ξεκάθαρα σε αυτή του προπονητικού επιτελείου.

Φορώντας ρούχα που θύμιζαν μέλος του coaching staff, ο Μπάτλερ παρακολουθούσε τον αγώνα από μια διαφορετική θέση. Φάνηκε να απολαμβάνει τον ρόλο του στον πάγκο, συμμετέχοντας ενεργά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, στην προσπάθεια της ομάδας του.

Η ξεκάθαρη εντολή του «Jimmy Buckets»

Παρά την απουσία του από την αγωνιστική δράση, ο Τζίμι Μπάτλερ, γνωστός και ως «Jimmy Buckets», δεν δίστασε να πάρει για λίγο τον ρόλο του προπονητή. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, πήρε στα χέρια του ένα πινακάκι και πάνω σε αυτό έγραψε μια εντολή για τους συμπαίκτες του.

Το μήνυμα που θέλησε να περάσει ήταν απόλυτα ξεκάθαρο και απλό: «Πασάρετε τη μπάλα στον Στεφ». Η κίνηση αυτή του Μπάτλερ προκάλεσε εντύπωση και έδειξε την αφοσίωσή του στην ομάδα, ακόμα και από τον πάγκο, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη του στις ικανότητες του Στεφ Κάρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta