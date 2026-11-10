Ο Βέλικο Παούνοβιτς προτείνει περιφερειακό πρωτάθλημα με ελληνικές και σερβικές ομάδες

Την ιδέα της δημιουργίας ενός περιφερειακού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, στο οποίο θα συμμετέχουν ομάδες από τη Σερβία και την Ελλάδα, έθεσε ο Βέλικο Παούνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας παρουσίασε την πρότασή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Radio Beograd», αναφερόμενος στο μέλλον του ποδοσφαίρου της πατρίδας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ισχυρότερη διοργάνωση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των συλλόγων.

Η πρόταση για το περιφερειακό πρωτάθλημα

Ο Βέλικο Παούνοβιτς, ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, έριξε στο τραπέζι την ιδέα μιας κοινής διοργάνωσης που θα περιλαμβάνει ελληνικούς και σερβικούς συλλόγους. Η πρόταση αυτή, όπως την περιέγραψε, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο θα ωφελήσει τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια ισχυρότερη διοργάνωση θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη των συλλόγων.

Στη συνέντευξή του, ο Παούνοβιτς τόνισε την ανάγκη για προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις του ποδοσφαίρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πού πηγαίνει το ποδόσφαιρο, όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα». Η δημιουργία ενός τέτοιου πρωταθλήματος, κατά την άποψή του, θα προσέφερε έναν νέο δρόμο για την εξέλιξη των ομάδων της περιοχής.

Οι πιθανοί συμμετέχοντες σύλλογοι

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδέα, αλλά προχώρησε και σε ονομαστική αναφορά πιθανών συμμετεχόντων συλλόγων από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα, ανέφερε την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να αναμετρηθούν με κορυφαίους σερβικούς συλλόγους, όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν και η Βοϊβοντίνα.

Ο Παούνοβιτς φαντάζεται αναμετρήσεις μεταξύ αυτών των ισχυρών ονομάτων του ποδοσφαίρου, οι οποίες θα προσέφεραν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και ενδιαφέροντος. Η ιδέα του περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι κορυφαίες ομάδες της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε τακτική βάση.

Προοπτική διεύρυνσης και ο ρόλος της UEFA

Ο Βέλικο Παούνοβιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πρωταθλήματος σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική φάση με ελληνικές και σερβικές ομάδες. Συγκεκριμένα, τόνισε την προοπτική συμμετοχής ουγγρικών και κροατικών ομάδων, διευρύνοντας έτσι τη γεωγραφική εμβέλεια και τον ανταγωνισμό της διοργάνωσης. Η πρόταση αυτή δείχνει μια μακροπρόθεσμη σκέψη για τη δημιουργία ενός ευρύτερου περιφερειακού θεσμού.

Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του αποτελεί προσωπική του άποψη. Επισήμανε επίσης τον καθοριστικό ρόλο της UEFA σε ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα πρέπει να εγκρίνει και να υποστηρίξει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. «Φυσικά, η UEFA ρωτάει για τα πάντα, αυτή όμως είναι μία προσωπική μου άποψη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διασφάλιση του εγχώριου πρωταθλήματος

Ο Βέλικο Παούνοβιτς θέλησε να διαβεβαιώσει ότι η δημιουργία ενός περιφερειακού πρωταθλήματος δεν θα σήμαινε την παραμέληση των εγχώριων διοργανώσεων. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η νέα διοργάνωση θα λειτουργούσε συμπληρωματικά, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για εξέλιξη και ανταγωνισμό, χωρίς να υπονομεύει την αξία των εθνικών πρωταθλημάτων.

«Μόνο μία δυνατή διοργάνωση είναι η λύση, φυσικά δεν θα παραμελούσαμε το εγχώριο πρωτάθλημα», ανέφερε ο ίδιος. Η φιλοσοφία πίσω από την πρόταση είναι η ενίσχυση του ποδοσφαίρου συνολικά στην περιοχή, διατηρώντας παράλληλα τη σημασία και την αυτονομία των υφιστάμενων εγχώριων πρωταθλημάτων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των συλλόγων και των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko