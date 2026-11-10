Εθνική Ελπίδων: Άφιξη στο Ρέικιαβικ ενόψει της αναμέτρησης με την Ισλανδία

Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων έφτασε το βράδυ της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ. Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε για να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία της ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με την Ισλανδία. Ο αγώνας αυτός αποτελεί την πρώτη μάχη στο πλαίσιο των μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 του 2027.

Η άφιξη της αποστολής στην Ισλανδία

Η άφιξη της Εθνικής Ελπίδων στο Ρέικιαβικ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας ταξίδεψε στην Ισλανδία με τσάρτερ, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον επερχόμενο αγώνα. Η επιλογή του τσάρτερ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην άνεση και την έγκαιρη προσαρμογή των παικτών στις συνθήκες.

Με την άφιξή της, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό και την προπόνηση επί ισλανδικού εδάφους. Σκοπός είναι η πλήρης ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών για την αναμέτρηση που θα κρίνει εν πολλοίς την πορεία της Ελλάδας προς τα τελικά της διοργάνωσης. Η προετοιμασία θα είναι εντατική τις επόμενες ημέρες.

Ο στόχος των μπαράζ για το EURO U21 2027

Η αναμέτρηση με την Ισλανδία είναι κομβικής σημασίας για την Εθνική Ελπίδων, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 του 2027. Η ελληνική ομάδα καλείται να δώσει την πρώτη της μάχη μακριά από την έδρα της, αντιμετωπίζοντας ένα δύσκολο αντίπαλο σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο στόχος είναι σαφής: η κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος στην Ισλανδία, το οποίο θα δώσει πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα. Η προσπάθεια για την πρόκριση στα τελικά του EURO U21 του 2027 αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ομάδας και του προπονητικού επιτελείου.

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο ρόστερ

Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Ρέικιαβικ, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Ταουσιάνης, προχώρησε σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο ρόστερ της ομάδας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής ο Νικολάου. Η θέση του Νικολάου στην ομάδα καλύφθηκε από τον Προδρομίτη, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή.

Αυτή η αλλαγή δείχνει την προσοχή του προπονητή στις λεπτομέρειες και την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή σύνθεση ενόψει του κρίσιμου αγώνα. Ο Γιάννης Ταουσιάνης επιδίωξε να έχει στη διάθεσή του τους παίκτες που θεωρεί καταλληλότερους για τις απαιτήσεις της αναμέτρησης με την Ισλανδία, προσαρμόζοντας το πλάνο του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι εκλεκτοί του Γιάννη Ταουσιάνη

Το προπονητικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Γιάννη Ταουσιάνη, έχει επιλέξει τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την Εθνική Ελπίδων στην προσπάθειά της για πρόκριση. Οι εκλεκτοί του ομοσπονδιακού τεχνικού που ταξίδεψαν στο Ρέικιαβικ και θα αγωνιστούν κόντρα στην Ισλανδία είναι οι εξής:

Στη λίστα των παικτών περιλαμβάνονται οι τερματοφύλακες και οι παίκτες πεδίου, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Συγκεκριμένα, η αποστολή αποτελείται από τους: Μοναστηρλής, Μπότη, Κακαδιάρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κεραμίτσης, Κάτρης, Προδρομίτης, Κωστούλας, Άλεν, Φίλων, Μπακούλας, Κοντούρης, Αλμύρας, Γκούμας, Μπρέγκου, Μουζακίτης, Καλοσκάμης, Παπακανέλλος, Κούτσιας, Ράλλης, Μύθου, Κυριόπουλος, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης, Σμυρλής. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα αποτελέσουν το δυναμικό της ομάδας στην πρώτη αναμέτρηση των μπαράζ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta