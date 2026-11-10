Οι Γουόριορς ασταμάτητοι με ηγέτη Κάρι, νέο σόου του Ντόντσιτς για τους Λέικερς

Οι Γουόριορς πραγματοποιούν μια εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ, δείχνοντας τη δυναμική τους με τον Στεφ Κάρι να ηγείται. Παράλληλα, οι Λέικερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος προσφέρει θέαμα σε κάθε αναμέτρηση.

Οι Γουόριορς συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία

Οι «πολεμιστές» επιβλήθηκαν με εμφατικό τρόπο των Πέλικανς, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 138-87, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε «πάρτι» για την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ. Με αυτή τη νίκη, οι Γουόριορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8 νίκες και 3 ήττες, επιβεβαιώνοντας τη «φοβερή εκκίνηση» που έχουν πραγματοποιήσει φέτος.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς, συνεχίζουν να αναζητούν τη σταθερότητα τους στη λίγκα, καθώς μετά από αυτή την ήττα το ρεκόρ τους διαμορφώθηκε σε 4 νίκες και 7 ήττες.

Ο Στεφ Κάρι και οι βασικοί συντελεστές της νίκης

Ο Στεφ Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά την υψηλή του κλάση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ, αποτελώντας τον μπροστάρη των Γουόριορς. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ποτζιέμσκι, ο οποίος σημείωσε επίσης 25 πόντους, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή της ομάδας.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Κουίν τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο rookie Λέντεμποργκ για τους Πέλικανς, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, δείχνοντας το ταλέντο του παρά την ήττα της ομάδας του.

Οι Λέικερς στην κορυφή του ΝΒΑ

Οι Λέικερς έχουν βάλει το «πόδι στο γκάζι» και συνεχίζουν την ασταμάτητη πορεία τους στο πρωτάθλημα. Οι «λιμνάνθρωποι» επικράτησαν των Χοκς με σκορ 124-114, σε μια αναμέτρηση που επιβεβαίωσε την κυριαρχία τους. Με αυτή τη νίκη, οι Λέικερς κατέχουν πλέον το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ, μετρώντας 10 νίκες και μόλις 2 ήττες.

Η ομάδα του Λος Άντζελες δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει την πρωτοπορία της, με τις εμφανίσεις της να είναι σταθερά υψηλού επιπέδου, γεγονός που την καθιστά ένα από τα φαβορί της φετινής σεζόν.

Το «σόου» του Λούκα Ντόντσιτς και οι υπόλοιποι

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμα μία φορά ασταμάτητος, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό «σόου» στο παρκέ. Το κοντέρ για τον Σλοβένο σταρ έγραψε 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ και πέντε κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγέτης των Λέικερς και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Καλό παιχνίδι πραγματοποίησε και ο Κέσλερ, ο οποίος συνέβαλε στη νίκη των Λέικερς με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, για τους Χοκς, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 20 πόντους, ωστόσο ήταν άστοχος στα τρίποντα, με μόλις 4/14 προσπάθειες, κάτι που επηρέασε την προσπάθεια της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta