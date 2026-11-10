Ο Μπάρναμπας Βάργκα επιστρέφει δυναμικά στην ΑΕΚ, κυριαρχώντας στον αέρα

Ο Μπάρναμπας Βάργκα, αρχισκόρερ της ΑΕΚ, έχει επιστρέψει δυναμικά στην αγωνιστική δράση, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη του δύναμη στο ψηλό παιχνίδι. Ο 32χρονος Ούγγρος επιθετικός συνεχίζει να είναι άκρως αποτελεσματικός από την έναρξη της σεζόν, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Wyscout. Η παρουσία του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, καθώς τα γκολ του συχνά κάνουν τη διαφορά στα παιχνίδια.

Η επιστροφή μετά τον τραυματισμό

Η προηγούμενη διακοπή των πρωταθλημάτων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων δεν ήταν η καλύτερη για τον Μπάρναμπας Βάργκα. Ενώ βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα, ένας τραυματισμός θλάσης τον έθεσε νοκ-άουτ, αναγκάζοντάς τον να μείνει εκτός από την Εθνική Ουγγαρίας. Αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό πλήγμα για τους Μαγυάρους, οι οποίοι στερήθηκαν τις υπηρεσίες του.

Με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, ο Βάργκα χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να επανέλθει στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητάς του. Αγωνίστηκε στα παιχνίδια του Champions League στην Αγγλία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σκοράρει. Η επανένταξή του στα γκολ ήρθε με ένα χτύπημα πέναλτι στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, ενώ στον πρόσφατο αγώνα με τον Λεβαδειακό ήταν αυτός που εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ.

Η δήλωση του MVP και η σημασία του για την ΑΕΚ

Μετά την εμφάνισή του στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, ο Μπάρναμπας Βάργκα ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του στο ΑΕΚ TV, ο 32χρονος Ούγγρος φορ δήλωσε αποφασισμένος να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή φόρμα του. «Στα τελευταία παιχνίδια τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως θα ήθελα. Ελπίζω όμως ότι με αυτό το γκολ θα επιστρέψω ξανά στην καλή μου φόρμα και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την αρχή της σεζόν, ο Βάργκα αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες για τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Ο τεχνικός της ΑΕΚ είχε τονίσει ότι περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του, κάτι που υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του Ούγγρου επιθετικού στο παιχνίδι της ομάδας.

Εντυπωσιακοί αριθμοί και εναέρια κυριαρχία

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την αξία του Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός έχει βρει δέκα φορές δίχτυα σε δεκαπέντε φετινές εμφανίσεις, επιδεικνύοντας μια φανταστική αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Wyscout, η επίδοσή του ανέρχεται σε 0,89 γκολ ανά ματς, τη στιγμή που τα xGoals του είναι στο 0,49, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά του να μετατρέπει ευκαιρίες σε γκολ.

Το δυνατότερο σημείο του Βάργκα παραμένει το ψηλό παιχνίδι, όπου κυριαρχεί απόλυτα. Οι αντίπαλοι αμυντικοί αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να τον σταματήσουν στις εναέριες μονομαχίες. Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στα γκολ που σκοράρει με κεφαλιές, αλλά επεκτείνεται και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Κερδίζει τις περισσότερες μάχες στον αέρα, με το 64,4% των κερδισμένων εναέριων μονομαχιών του να αντικατοπτρίζει την κυριαρχία του. Το τέρμα που σημείωσε με τον Λεβαδειακό ήταν η τρίτη φετινή κεφαλιά του, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του σε αυτόν τον τομέα.

Τα καθοριστικά γκολ του Ούγγρου φορ

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει αναδειχθεί σε σκόρερ καθοριστικών γκολ για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Επτά από τα δέκα τέρματα που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν έχουν κάνει τη διαφορά στις αναμετρήσεις της ΑΕΚ. Η ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμες στιγμές αναδεικνύει την αξία του για την ομάδα.

Ενδεικτικά, στον αγώνα με τη Λέφσκι, ο Βάργκα ήταν αυτός που καθάρισε τη νίκη, σκοράροντας το δεύτερο και το τρίτο τέρμα. Με τον Ηρακλή, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ΑΕΚ, ενώ με την Κηφισιά σκόραρε ξανά το πρώτο γκολ, παρόλο που αυτό δεν ήταν αρκετό για την επικράτηση της ομάδας. Στην αναμέτρηση με τον Άρη, ήταν ο σκόρερ των δύο πρώτων τερμάτων, θέτοντας τις βάσεις για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta