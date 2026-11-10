Το πρόγραμμα των «Big-4» της Super League μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου

Το πρωτάθλημα της Super League έχει πάρει «φωτιά» μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πλέον, απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της διοργάνωσης, με τους «Big 4» να δίνουν τη δική τους μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη.

Οι επόμενοι αγώνες είναι κάτι παραπάνω από σημαντικοί για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, καθώς διαμορφώνουν το τοπίο ενόψει της συνέχειας. Κάθε αποτέλεσμα μετράει, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος, όπου οι διαφορές παραμένουν μικρές.

Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και παραμένει αλώβητος στην κορυφή της βαθμολογίας. Χθες, 8 Νοεμβρίου, επικράτησε με ανατροπή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο με σκορ 2-1, διατηρώντας την πρώτη θέση με 27 βαθμούς. Η ομάδα του «τριφυλλιού» δείχνει σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε αγώνα.

Το πρωτοπόρο «τριφύλλι» κρατάει τη μοίρα στα χέρια του για να πετύχει τρεις νίκες στους εναπομείναντες αγώνες του πρώτου γύρου. Είναι η μοναδική από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες που έχει ήδη ολοκληρώσει τις αναμετρήσεις της στα ντέρμπι, γεγονός που της δίνει ένα πλεονέκτημα στο απαιτητικό πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός και η χαμένη ευκαιρία

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία στο ντέρμπι που διεξήχθη στο «Καραϊσκάκης» απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια να χάσει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 23 βαθμούς.

Για τον Ολυμπιακό, το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου περιλαμβάνει ακόμα ένα ντέρμπι. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της πορείας της στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ ανεβαίνει με ανατροπή

Η ΑΕΚ, αν και εμφανώς επηρεασμένη από το απαιτητικό παιχνίδι που είχε δώσει μεσοβδόμαδα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε να πάρει τη νίκη. Επικράτησε του Λεβαδειακού στην «Allwyn Arena» με σκορ 2-1, πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 20 βαθμούς.

Η ομάδα της ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες, το οποίο είναι το εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο. Αυτή η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η ΑΕΚ είναι η μόνη από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες που έχει δύο ντέρμπι να δώσει μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Ο ΠΑΟΚ και η ισοπαλία στο «Καραϊσκάκης»

Ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, δεν βολέυτηκε με την ισοπαλία στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκης». Το αποτέλεσμα αυτό τον διατήρησε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς. Ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει την προσπάθειά του για να βελτιώσει τη θέση του στον πίνακα.

Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει ένα ακόμα ντέρμπι. Πρόκειται για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία και των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Η κατάταξη της Super League

Η τρέχουσα βαθμολογία της Super League, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, έχει ως εξής:

1. Παναθηναϊκός 27

2. Ολυμπιακός 23

3. ΑΕΚ 20 (9 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 19

5. Άρης 19

6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 12

9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11. Αστέρας Τρίπολης 7

12. Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 6

14. Βόλος Elabet 0

Σημειώνεται ότι ο Βόλος Elabet έχει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών. Επίσης, η αναμέτρηση μεταξύ Ατρόμητου και ΑΕΚ, που είναι εξ αναβολής, έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου, επηρεάζοντας την τελική εικόνα της βαθμολογίας για τον πρώτο γύρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta