«Πράσινη» συγκέντρωση στην ΕΣΗΕΑ για το βιβλίο Χριστοδουλάκη και αθλητικό «τρολάρισμα» στον Ανδρουλάκη

Το απόγευμα της Δευτέρας, η ΕΣΗΕΑ φιλοξένησε την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη, με τίτλο «Μετά τα Μνημόνια – Οι Χαμένες Ευκαιρίες: Κείμενα πολιτικής 2018-2025». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τις Εκδόσεις Παπαζήση, συγκέντρωσε πλήθος πολιτικών προσώπων, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός χιουμοριστικού «τρολαρίσματος» σχετικά με τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους στην Καλαμάτα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε επίσκεψη σε φούρνο στην Ήπειρο.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη

Η αίθουσα της ΕΣΗΕΑ «ντύθηκε» στα πράσινα το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς η εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη προσέλκυσε σημαντικό αριθμό στελεχών και προσωπικοτήτων. Το βιβλίο, με τίτλο «Μετά τα Μνημόνια – Οι Χαμένες Ευκαιρίες: Κείμενα πολιτικής 2018-2025», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση και αποτέλεσε το επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά και προσέλκυσε τα φλας των φωτογράφων. Μεταξύ των παρευρισκομένων, διακρίθηκαν τόσο παλαιά όσο και νέα στελέχη του χώρου, όπως ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος και η Μιλένα Αποστολάκη, καθώς και ο Δημήτρης Μάντζος και ο Παύλος Χρηστίδης. Παρών ήταν και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Το πάνελ και οι δηλώσεις Βενιζέλου

Το πάνελ της παρουσίασης απαρτιζόταν από σημαντικές προσωπικότητες, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να έχει τον ρόλο του ομιλητή. Δίπλα του βρίσκονταν η Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια ερευνών της διαΝΕΟσις, και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος. Η παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου, καθηγητή του ΑΠΘ, πρώην αντιπροέδρου των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου και Α. Σαμαρά, καθώς και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια μιας απλής βιβλιοπαρουσίασης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε στις διευθετήσεις που έγιναν το 2012 και το 2018. Όπως τόνισε, αυτές οι διευθετήσεις «δημιούργησαν τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις για να υπάρχει η χώρα». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «δεν δόθηκε στην Ελλάδα η νέα αφετηρία την οποία άξιζε η προσπάθεια των Ελλήνων και ο πόνος που κατεβλήθη τα χρόνια της κρίσης».

Το «τρολάρισμα» στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον Παναθηναϊκό

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Καλαμάτα για μια συζήτηση με νέους και νέες, όπου δέχθηκε μια απρόσμενη ερώτηση. Ένας δικηγόρος από το κοινό, αφού αντιμετώπισε αρχικά προβλήματα με τον ήχο του μικροφώνου, κατάφερε τελικά να απευθύνει μια χιουμοριστική παρατήρηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού. «Μετά τον περυσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, φαντάζομαι δεν περιμένετε να πάρετε πρωτάθλημα ξανά», του είπε ο δικηγόρος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Κάτι ήξερε το μικρόφωνο και δεν σε άφηνε να μιλήσεις, μάλλον είναι θύρα 13». Στη συνέχεια, ρώτησε τον δικηγόρο εάν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, και όταν εκείνος απάντησε «μπορεί», ο πρόεδρος του κόμματος τον «προειδοποίησε» με διαγραφή λόγω των λεγομένων του. Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε σε ανάλογο τόνο: «Έχετε πάρει θάρρος από πέρυσι, αλλά κάτσε να δούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος και για το ΠΑΣΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα είναι η χρονιά για τα πράσινα». Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ραντεβού στον δικηγόρο στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί το Final 4, αν και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω εκλογών.

Η επίσκεψη Τσίπρα στην Ήπειρο

Στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια επίσκεψη σε φούρνο στην περιοχή της Ηπείρου.

Με πληροφορίες από: Enikos