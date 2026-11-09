Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μέγκα Μπάσκετ στην ABA League πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η Ντουμπάι BC συνέχισε την αήττητη πορεία της στην ABA League, επικρατώντας της Μέγκα Μπάσκετ με σκορ 98-87. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, διατηρεί την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης. Αυτή η νίκη έρχεται λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague.

Η αήττητη πορεία στην ABA League

Η Ντουμπάι BC επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στην ABA League, φεύγοντας με το «διπλό» από την έδρα της Μέγκα Μπάσκετ. Το τελικό σκορ 98-87 αντικατοπτρίζει την άνετη επικράτηση της ομάδας, η οποία παραμένει αήττητη μετά την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ντουμπάι BC έχει πλέον ρεκόρ 6-0 και μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης.

Η σταθερή απόδοση της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ δείχνει την καλή της κατάσταση ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων. Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο που επιδεικνύει συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε αγώνα, διατηρώντας το αήττητο σε μία απαιτητική διοργάνωση.

Οι διακριθέντες παίκτες της Ντουμπάι BC

Στην αναμέτρηση κόντρα στη Μέγκα Μπάσκετ, αρκετοί παίκτες της Ντουμπάι BC ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, ενώ συνέβαλε και με 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ στην προσπάθεια της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Ντουμπάι.

Εκτός από τον Οκόμπο, διψήφιοι ήταν και οι Μίντζ. Μπέικον με 15 πόντους και ο Πετρούσεφ με 12 πόντους. Ένας ακόμα παίκτης της Ντουμπάι BC σημείωσε 11 πόντους, συμπληρώνοντας την επιθετική παραγωγή της ομάδας και συμβάλλοντας στην άνετη επικράτηση έναντι της Μέγκα Μπάσκετ.

Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στην Euroleague

Μετά την επιτυχημένη παρουσία της στην ABA League, η Ντουμπάι BC στρέφει πλέον την προσοχή της στην EuroLeague. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί κόντρα στον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φίλους του μπάσκετ, δεδομένης της δυναμικής και των δύο ομάδων.

Ο αγώνας θα λάβει χώρα στη SUNEL Arena, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:15. Πρόκειται για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, όπου η Ντουμπάι BC θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις της και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας έναν από τους ισχυρούς αντιπάλους της διοργάνωσης.

Σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό

Στην επικείμενη αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς έναν σημαντικό παίκτη του. Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ακολουθήσει καν την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα, λόγω ενός προβλήματος στη μέση που τον ταλαιπωρεί και τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το πρόβλημα υγείας του Γουόκαπ έχει ξεκινήσει από την 6η αγωνιστική της EuroLeague, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει την ομάδα του Ολυμπιακού στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την αήττητη Ντουμπάι BC, σε έναν αγώνα με υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta