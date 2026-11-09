Ο Παναθηναϊκός συσπειρώνει τον κόσμο του και ανησυχεί τους αντιπάλους

Ο Γιώργος Σακελλαρίου, στο blog του, αναφέρεται στη συσπείρωση που έχει προκαλέσει η ομάδα του Παναθηναϊκού, με προπονητή τον Νίστρουπ, στον κόσμο της. Παράλληλα, επισημαίνει τον φόβο που διακατέχει πλέον τους αντιπάλους του «τριφυλλιού». Μία πρόσφατη νίκη, όπως αυτή που ήρθε στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Ηρακλή, θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη από μια εύκολη επικράτηση.

Η ανατροπή στο Καυτανζόγλειο και τα μηνύματα

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, με τον τρόπο που επιτεύχθηκε, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική. Όταν μια ομάδα δεν αποδίδει στο καλύτερό της επίπεδο, βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά καταφέρνει να ανατρέψει την κατάσταση με γρήγορη ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις, τα οφέλη είναι πολλά. Το πρωταρχικό και σημαντικότερο όφελος στον πρωταθλητισμό είναι φυσικά οι τρεις βαθμοί.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ολόκληρος ο Παναθηναϊκός οργανισμός έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα. Οι παίκτες του Νίστρουπ, σε μία από τις κακές τους βραδιές, κατάφεραν να νικήσουν και μάλιστα με ανατροπή. Μετά το 1-1, πάλευαν με κάθε δυνατό τρόπο για το 1-2, δείχνοντας ότι το πίστευαν. Αυτή η πίστη, όταν υπάρχει στο χορτάρι και στον πάγκο, μεταδίδεται στην εξέδρα, σε όλους τους οπαδούς, αλλά και στον αντίπαλο.

Η μαζική συσπείρωση του κόσμου

Ένα ακόμη όφελος της νίκης στο Καυτανζόγλειο είναι η επιβεβαίωση της πίστης του κόσμου. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, παρά την απαγόρευση από την αστυνομία, γεγονός που δείχνει την ακλόνητη πίστη τους στην κατάκτηση της κορυφής. Αν δεν υπήρχε αυτή η πίστη, δεν θα υπήρχε και αυτή η μαζική παρουσία υπό συνθήκες απαγόρευσης. Στο τέλος, οι οπαδοί πανηγύρισαν με την ψυχή τους μία ακόμα νίκη.

Η πίστη του κόσμου φάνηκε και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ κοντά στους 40.000 φίλους του Παναθηναϊκού, με τα ανακοινωθέντα εισιτήρια να ανέρχονται σε 32.969. Πλέον, αυτή η πίστη δεν περιορίζεται μόνο στους φιλάθλους, αλλά έχει περάσει και στους αντιπάλους της ομάδας, στους ανταγωνιστές της, ακόμα και στις ομάδες μικρότερης δυναμικής.

Η επίδραση στους αντιπάλους

Στον πρωταθλητισμό, είναι σημαντικό οι αντίπαλοι να υπολογίζουν μια ομάδα, να ανησυχούν και να τη φοβούνται. Αυτό διακρίνεται στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ένας παίκτης ή ένας προπονητής μπορεί να αντιληφθεί αν ο αντίπαλος έχει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση ή φόβο. Νίκες όπως αυτή επί του Ηρακλή, ή όπως αυτή επί της υπολογίσιμης Καλαμάτας στη Νεάπολη, σε ματς όπου το «τριφύλλι» δεν έθελξε, δίνουν στον αντίπαλο να καταλάβει ότι η ομάδα ορίζει τους κανόνες και ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δική της απόδοση και επιθυμία.

Αυτό το φαινόμενο, αν και μπορεί να ακούγεται άσχημο, το είχε καταφέρει στο παρελθόν ο Ολυμπιακός. Πολλές ομάδες θεωρούσαν ένα ματς εναντίον του ως «χαμένο», χωρίς να αναφερόμαστε σε διαιτησίες.

Η πορεία στο πρωτάθλημα και οι συγκρίσεις

Ο Παναθηναϊκός, σε δέκα ματς εντός συνόρων, έχει υποστεί μόνο μία ήττα, αυτή στο ντέρμπι. Εάν καταφέρει να επικρατήσει εντός έδρας με τον ΟΦΗ και τον Άρη, καθώς και εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, θα έχει πραγματοποιήσει τον καλύτερο πρώτο γύρο, με 14 ομάδες στη Super League. Αυτή η επίδοση θα είναι η καλύτερη έπειτα από το εντυπωσιακό 12-1-0 της σεζόν 2022-23.

Την περίοδο 2022-23, με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η μοναδική ισοπαλία του Παναθηναϊκού ήταν το 1-1 στο Φάληρο με τον «αιώνιο» αντίπαλο. Η τρέχουσα πορεία δείχνει μια ομάδα με δυναμική που θυμίζει τις επιδόσεις εκείνης της σεζόν, ενισχύοντας την πίστη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta