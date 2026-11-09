Η Μπεσίκτας κατήγγειλε τον πρόεδρο της Καρσίγιακα για επιθετική συμπεριφορά

Η Μπεσίκτας υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά του προέδρου της Καρσίγιακα, μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την έβδομη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του προέδρου των γηπεδούχων, η οποία, όπως τονίστηκε, δεν αρμόζει σε έναν επικεφαλής αθλητικού συλλόγου.

Ο αγώνας και το αποτέλεσμα

Ο αγώνας διεξήχθη στις 9 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής περιόδου του τουρκικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Η Καρσίγιακα φιλοξένησε την Μπεσίκτας σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν θέαμα στο κοινό.

Στο τέλος της αναμέτρησης, η Καρσίγιακα πανηγύρισε τη νίκη με οριακό σκορ 84-83 έναντι της Μπεσίκτας. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε τους βαθμούς της νίκης στην ομάδα της Καρσίγιακα, ωστόσο οι εξελίξεις μετά το τέλος του αγώνα επισκίασαν την αθλητική πτυχή της αναμέτρησης, οδηγώντας σε επίσημη αντίδραση από την πλευρά της ηττημένης ομάδας.

Η καταγγελία της Μπεσίκτας

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Μπεσίκτας, μέσω επίσημης τοποθέτησής της, προχώρησε στην υποβολή καταγγελίας. Η καταγγελία στρέφεται κατά του προέδρου της Καρσίγιακα, με την Μπεσίκτας να κάνει λόγο για εξαιρετικά άσχημη και απαράδεκτη συμπεριφορά από την πλευρά του.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του προέδρου των γηπεδούχων, χαρακτηρίζοντάς την ως επιθετική και προσβλητική. Αυτή η επίσημη κίνηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ωθώντας την Μπεσίκτας να ζητήσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Λεπτομέρειες της συμπεριφοράς

Σύμφωνα με την καταγγελία της Μπεσίκτας, ο πρόεδρος της Καρσίγιακα επέδειξε προσβλητική και επιθετική στάση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η συμπεριφορά αυτή φέρεται να στράφηκε τόσο προς τον πάγκο της Μπεσίκτας όσο και προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, ειδικά μετά από ένα τρίποντο που πέτυχε ο παίκτης της Μπεσίκτας, Μπιρσέν. Σε εκείνο το σημείο, η προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά του προέδρου της Καρσίγιακα και ενός συνοδού στελέχους έφτασε σε απαράδεκτο επίπεδο, περιλαμβάνοντας σοβαρές προσβολές προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Η Μπεσίκτας τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες είναι εντελώς ακατάλληλες για έναν πρόεδρο συλλόγου και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε αθλητικούς χώρους.

Η επίσημη τοποθέτηση της Μπεσίκτας

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας συνεχάρη αρχικά την Καρσίγιακα για τη νίκη της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός για το αποτέλεσμα του αγώνα στο γήπεδο δεν σημαίνει σιωπή απέναντι στην «ντροπή που σημειώθηκε», τονίζοντας την ανάγκη για τήρηση του αθλητικού πνεύματος.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υπογράμμισε ότι η προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά του προέδρου της Καρσίγιακα και του συνοδού στελέχους προς τον πάγκο της και τους διαιτητές, ειδικά μετά το τρίποντο του Μπιρσέν, έφτασε σε απαράδεκτο επίπεδο με σοβαρές προσβολές προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Η Μπεσίκτας χαρακτήρισε την προεδρία ενός αθλητικού συλλόγου ως θέση που δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια «χουλιγκανική συμπεριφορά στις κερκίδες», απαιτώντας την επιβολή των κανονισμών.

Έκκληση στην Ομοσπονδία

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Μπεσίκτας απηύθυνε κάλεσμα στην Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ζήτησε από την Ομοσπονδία να διερευνήσει διεξοδικά αυτές τις «επαίσχυντες συμπεριφορές» που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Επιπλέον, η Μπεσίκτας ζήτησε από την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ να κινήσει τις απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και του αθλητικού πνεύματος στους αγωνιστικούς χώρους, αποτρέποντας παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Athletiko