Ο Τάσος Μπακασέτας για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ και την ιστορική νίκη

Ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για μια ιδιαίτερη ημέρα στην καριέρα του και στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ευχήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της κυπριακής ομάδας. Η επέτειος αυτή γιορτάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε εντός έδρας του Άρη Λεμεσού, με τον Μπακασέτα να έχει ενεργό ρόλο στη νίκη.

Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ

Η 8η Νοεμβρίου αποτέλεσε μια ιστορική ημερομηνία για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο σύλλογος συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του. Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ συνέπεσαν με μια κρίσιμη αναμέτρηση για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, όπου η ομάδα της Λευκωσίας υποδέχθηκε τον Άρη Λεμεσού.

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει με 3-1 επί του αντιπάλου του. Αυτή η νίκη όχι μόνο έδωσε πανηγυρικό τόνο στην επέτειο, αλλά επέτρεψε επίσης στην ομάδα να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του Κυπριακού Πρωταθλήματος, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο αποτέλεσμα.

Το μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα στο Instagram

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, θέλησε να μοιραστεί τη συγκίνηση του για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ανήρτησε μια φωτογραφία από τον αγώνα, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα που αποτύπωνε τα συναισθήματά του.

Στη δημοσίευσή του, ο Έλληνας διεθνής έγραψε: «Είναι κάποιες μέρες που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις στην ζωή σου και η χθεσινή ήταν μια απ´αυτές! Ευγνώμων που την έζησα και ανυπομονώ για την επόμενη!». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την προσωπική του σύνδεση με την ιστορική επέτειο και την επιτυχία της ομάδας.

Η καθοριστική συμβολή του Έλληνα μεσοεπιθετικού

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν περιορίστηκε μόνο στις ευχές, αλλά συνέβαλε ενεργά στην πανηγυρική ατμόσφαιρα των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Ο Τάσος Μπακασέτας βρήκε δίχτυα στη χθεσινή αναμέτρηση, σημειώνοντας ένα από τα τρία τέρματα που οδήγησαν στην επικράτηση επί του Άρη Λεμεσού. Η επίδοσή του αυτή ήταν καθοριστική για την ανατροπή του σκορ και την τελική νίκη.

Το τέρμα του Μπακασέτα προσέθεσε ακόμη μεγαλύτερη αξία στην προσωπική του εμπειρία από την ιστορική αυτή ημέρα για τον κυπριακό σύλλογο. Η ικανότητά του να σκοράρει σε σημαντικούς αγώνες επιβεβαιώνει το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ από την αρχή της παρουσίας του στην ομάδα.

Η πορεία του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ

Η μετακίνηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε ως ελεύθερος, μετά από ένα μεγάλο καλοκαίρι και την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της κυπριακής ομάδας, ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας έχει δείξει υψηλή απόδοση και προσαρμογή, κερδίζοντας άμεσα την εμπιστοσύνη του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου.

Οι αριθμοί του Μπακασέτα με τον ΑΠΟΕΛ είναι εντυπωσιακοί, καθώς έχει καταφέρει να βρει δίχτυα τέσσερις φορές σε μόλις έξι αναμετρήσεις. Αυτή η παραγωγικότητα και οι συνολικά καλές εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με αποτέλεσμα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της «Γαλανόλευκης» για τα επερχόμενα ματς του Nations League, αναγνωρίζοντας την αξία και τη φόρμα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta