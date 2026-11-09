Η εθνική ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία με χιούμορ: Το πείραγμα του Τσιμίκα στον Ρότα

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ξεκίνησε τη Δευτέρα (09/11) την προετοιμασία της ενόψει των δύο επερχόμενων παιχνιδιών της στο UEFA Nations League. Το κλίμα στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι ιδιαίτερα θετικό, όπως αποτυπώνεται και σε χιουμοριστικά βίντεο που δίνονται στη δημοσιότητα.

Σε ένα από αυτά, που προέρχεται από την προπόνηση της Δευτέρας, καταγράφεται ο Κώστας Τσιμίκας να πειράζει τον συμπαίκτη του Λάζαρο Ρότα, αποκαλώντας τον «Μπαλμπόα», γεγονός που προσέδωσε μια χαρούμενη νότα στην έναρξη των υποχρεώσεων.

Η έναρξη της προετοιμασίας και οι στόχοι

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα (09/11), με τους διεθνείς να συγκεντρώνονται για να δουλέψουν εντατικά. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Σερβία στο πλαίσιο του UEFA Nations League, δύο αναμετρήσεις που κρίνονται σημαντικές για την πορεία της στη διοργάνωση.

Η εκκίνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φετινή διοργάνωση έχει χαρακτηριστεί «εκπληκτική». Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο επιθυμούν να δώσουν ανάλογη συνέχεια σε αυτή την πορεία, επιδιώκοντας θετικά αποτελέσματα και στο τελευταίο «παράθυρο» των αγώνων.

Το εξαιρετικό κλίμα στις τάξεις της ομάδας

Το κλίμα που επικρατεί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας είναι εξαιρετικό, ένα στοιχείο που συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική προετοιμασία. Αυτό το θετικό κλίμα δεν μένει κρυφό, καθώς αποτυπώνεται συχνά μέσα από διάφορες ενέργειες.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έχει επιλέξει να δίνει στη δημοσιότητα χιουμοριστικά βίντεο. Αυτά τα βίντεο αναρτώνται μέσω των επίσημων λογαριασμών της ΕΠΟ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια εικόνα από την καθημερινότητα και την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ των διεθνών ποδοσφαιριστών.

Το πείραγμα του Τσιμίκα στον Ρότα

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από την προπόνηση της Δευτέρας (09/11), καταγράφηκε μια στιγμή που προκάλεσε γέλιο. Ο Κώστας Τσιμίκας, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πείραξε τον συμπαίκτη του, Λάζαρο Ρότα, τον μπακ της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Τσιμίκας απευθύνθηκε στον Ρότα αποκαλώντας τον «Ρόκι Μπαλμπόα» ή απλά «Μπαλμπόα». Το πείραγμα αυτό έγινε σε ένα χαλαρό και φιλικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας τις καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των μελών της Εθνικής ομάδας.

Ο λόγος πίσω από το παρατσούκλι «Μπαλμπόα»

Ο λόγος που ο Κώστας Τσιμίκας επέλεξε να αποκαλέσει τον Λάζαρο Ρότα «Ρόκι Μπαλμπόα» ήταν ένα πρόσφατο χτύπημα που είχε δεχθεί ο διεθνής μπακ. Ο Λάζαρος Ρότα είχε «κληρονομήσει» ένα χτύπημα στο μάτι κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου αγώνα, συγκεκριμένα από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της αναμέτρησης, ο Ρότα είχε συγκρουστεί με τον Καμαβινγκά, με αποτέλεσμα το δεξί του μάτι να μελανιάσει. Η εικόνα του με το μελανιασμένο μάτι, όπως αναφέρθηκε, θύμιζε τον κινηματογραφικό πυγμάχο Ρόκι Μπαλμπόα, δίνοντας στον Τσιμίκα την αφορμή για τα πειράγματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko