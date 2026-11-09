Τζον Ρίτζον: «Λατρεύω το μπλε ταρτάν, είναι φανταστικό» – Εγκωμιαστικά σχόλια για το Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Τζον Ρίτζον, εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αποτέλεσε το σημείο τερματισμού του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο κ. Ρίτζον, ο οποίος βρέθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή το κορυφαίο δρομικό γεγονός, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον νέο μπλε ελαστικό τάπητα. Χαρακτήρισε τον στίβο «φανταστικό» και υπογράμμισε την εξαιρετική δουλειά που έγινε στην αναβάθμιση του ιστορικού μνημείου.

Εγκωμιαστικά σχόλια για το ανανεωμένο Καλλιμάρμαρο

Το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια όχι μόνο από τους χιλιάδες δρομείς που συμμετείχαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και από τον CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζον. Ο κ. Ρίτζον, ο οποίος παραβρέθηκε στην Αθήνα ειδικά για τον Μαραθώνιο, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη νέα εικόνα του Καλλιμάρμαρου.

Η παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου στην ελληνική πρωτεύουσα υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος και την αναγνώριση της προσπάθειας αναβάθμισης ενός εκ των σημαντικότερων αθλητικών μνημείων παγκοσμίως.

Ο ενθουσιασμός για το μπλε ταρτάν

Ο Τζον Ρίτζον εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τον νέο μπλε ελαστικό τάπητα που έχει τοποθετηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. «Λατρεύω τον καινούργιο στίβο, το μπλε ταρτάν. Είναι φανταστικό! Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην αναβάθμιση αυτού του Σταδίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο νέος τάπητας αναβαθμίζει αισθητικά το ιστορικό μνημείο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό για τον τερματισμό των χιλιάδων δρομέων. Ο πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 110 μέτρα με εμπόδια, Ρίτζον, δεν έκρυψε μάλιστα την προσωπική του επιθυμία να είχε αγωνιστεί κάποτε στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς υπήρξε και ο ίδιος αθλητής. «Θα ήθελα μόνο να είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ εδώ. Αλλά η δική μου αγωνιστική εποχή έχει πλέον περάσει», πρόσθεσε.

Η μοναδικότητα της μαραθώνιας διαδρομής

Στις δηλώσεις του, ο Τζον Ρίτζον αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη μοναδικότητα της μαραθώνιας διαδρομής, τονίζοντας τη συμβολική αξία του Παναθηναϊκού Σταδίου. Χαρακτήρισε τον τερματισμό σε αυτό ως την καλύτερη δυνατή εμπειρία που μπορεί να έχει ένας δρομέας.

«Ο Μαραθώνιος είναι η πιο ξεχωριστή απόσταση στον παγκόσμιο στίβο και αυτή είναι η πιο εμβληματική, η πιο ιστορική διαδρομή», τόνισε ο κ. Ρίτζον. Πρόσθεσε επίσης ότι «Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερος τερματισμός για έναν δρομέα από το να ολοκληρώνει την προσπάθειά του σε αυτό το Στάδιο».

Η χορηγία και τα χαρακτηριστικά του νέου τάπητα

Η ανανέωση του Παναθηναϊκού Σταδίου, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του νέου μπλε τάπητα, πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία της εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp. Η εταιρεία αυτή, συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση αυτού του μνημείου παγκόσμιας αθλητικής και πολιτιστικής ακτινοβολίας.

Το νέο χρώμα του αγωνιστικού τάπητα είναι εμπνευσμένο από την ελληνική σημαία και είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα Ολυμπιακά Στάδια του Παρισιού και του Βερολίνου. Αυτό το χρώμα θεωρείται ιδεώδες τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές, ενώ παράλληλα ευνοεί και την ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων.

Διεθνής αναγνώριση και εργασίες καθαρισμού

Τα εγκωμιαστικά σχόλια του CEO της World Athletics αποτελούν μια ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση της νέας εικόνας του Καλλιμάρμαρου. Η αναβάθμιση του Σταδίου δεν περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση του νέου τάπητα.

Στο πλαίσιο της συνολικής ανανέωσης, συνεχίζεται και ο καθαρισμός των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, μια εργασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αυτές οι ενέργειες ενισχύουν περαιτέρω την αίγλη και τη λειτουργικότητα του ιστορικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta