Η Νάπολι εξετάζει πρόωρη διακοπή συμβολαίου για τον ντε Μπρόινε

Η Νάπολι φέρεται να εξετάζει την πρόωρη διακοπή της συνεργασίας της με τον Βέλγο μέσο, Κέβιν Ντε Μπρόινε, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Το μέλλον του 35χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή στον σύλλογο φαίνεται αβέβαιο, με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αποχώρησή του από την ομάδα ακόμη και τον προσεχή Ιανουάριο.

Το αβέβαιο μέλλον του βέλγου μέσου

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, παρά την προφανή ποιότητα και την εμπειρία του, δεν έχει δει την πρώτη ενάμιση χρονιά του στην Ιταλία να εξελίσσεται όπως θα ήλπιζε. Παρόλο που έχει ξεκινήσει βασικός και στους 11 αγώνες της Νάπολι στη Serie A φέτος, οι φήμες για την αποχώρησή του τον Ιανουάριο εντείνονται.

Η ιταλική εφημερίδα «Il Mattino» τονίζει σε σημερινό της δημοσίευμα ότι το μέλλον του Βέλγου στον σύλλογο είναι αβέβαιο και ότι δεν αποκλείεται να ληφθούν «δραστικές αποφάσεις» κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η κριτική στον προηγούμενο προπονητή

Ο Ντε Μπρόινε είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής στο τέλος της περασμένης σεζόν, όταν είχε δηλώσει ότι ήταν «χαρούμενος» που είδε τον Αντόνιο Κόντε να φεύγει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Βέλγος μέσος είχε υπονοήσει τότε ότι αυτός και ο προπονητής είχαν «πολύ διαφορετικό όραμα για το ποδόσφαιρο».

Είχε προσθέσει μάλιστα πως «Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να παίξω στη θέση που προτιμούσα», αναφερόμενος στην περίοδο συνεργασίας του με τον Αντόνιο Κόντε.

Η κατάσταση της ομάδας υπό τον αλέγκρι

Ο Αντόνιο Κόντε έχει έκτοτε αντικατασταθεί από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ωστόσο, η αρχή της χρονιάς για τον άλλοτε τεχνικό της Μίλαν έχει χαρακτηριστεί αρκετά μέτρια. Ο Αλέγκρι έχει ήδη χάσει τους 7 από τους πρώτους 15 αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις.

Το σύνολο του Αλέγκρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 15 βαθμούς μετά από 11 αγώνες. Επιπλέον, η ομάδα έχει χάσει τρεις από τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στο Champions League.

Σενάρια αποχώρησης και μεταγραφικός σχεδιασμός

Η Νάπολι, η οποία είχε μια σχετικά ήσυχη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, αναμένεται να πραγματοποιήσει αρκετές κινήσεις τον χειμώνα, με αρκετούς παίκτες να έρχονται και άλλους τόσους να φεύγουν. Τα ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επιθυμεί τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις νέες προσθήκες στο ρόστερ.

Παράλληλα, οι Λορέντζο Λούκα, Νόα Λανγκ και Αντρέ-Φρανκ Ζάμπο Ανγκίσα φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο, ενισχύοντας τα σενάρια για σημαντικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της Νάπολι.

Το «αγκάθι» του συμβολαίου και οι εντάσεις

Ένα σημαντικό «αγκάθι» για τους «Παρτενοπέι» αποτελεί το συμβόλαιο του Κέβιν Ντε Μπρόινε, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2027, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη αγγίζουν τα έξι εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Βέλγος μέσος είχε μια διαμάχη με τον Λορέντζο Λούκα στον αγώνα εναντίον της Πόρτο. Φέρεται επίσης να είχε εντάσεις με τον Χόιλουντ και τον αρχηγό της ομάδας, Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta