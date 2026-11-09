Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την προεπιλογή για τα προκριματικά του EuroBasket 2029

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Βουλγαρίας προχώρησε στην ανακοίνωση της ευρείας λίστας των παικτών που θα συμμετάσχουν στην προεπιλογή της, ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία. Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λιούμπομιρ Μίντσεβ, περιλαμβάνονται συνολικά 24 αθλητές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο ονόματα με έντονο «ερυθρόλευκο» παρελθόν και παρόν: ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ολυμπιακού.

Η ευρεία λίστα και οι επιλογές του προπονητή

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βουλγαρίας, Λιούμπομιρ Μίντσεβ, έδωσε στη δημοσιότητα την ευρεία λίστα των παικτών που θα στελεχώσουν την προεπιλογή της εθνικής ομάδας. Η λίστα αυτή αποτελείται από 24 αθλητές, οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία ενόψει των επερχόμενων αγώνων για τα προκριματικά του EuroBasket 2029. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για την κρίσιμη αναμέτρηση που ακολουθεί, με στόχο την καλύτερη δυνατή συγκρότηση του συνόλου.

Ο Μίντσεβ επέλεξε τους συγκεκριμένους παίκτες με στόχο να διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό σύνολο, προκειμένου η Βουλγαρία να συνεχίσει τη θετική της πορεία στα προκριματικά. Η ευρεία κλήση δίνει τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να αξιολογήσει ένα μεγάλο εύρος ταλέντων και να επιλέξει τους καταλληλότερους για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται, διασφαλίζοντας το βάθος του ρόστερ.

Οι «ερυθρόλευκες» παρουσίες

Ανάμεσα στους 24 παίκτες που κλήθηκαν στην προεπιλογή της Βουλγαρίας, δύο ονόματα τραβούν ιδιαίτερα την προσοχή λόγω της σύνδεσής τους με τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι αμφότεροι αγωνίζονται στην ελληνική ομάδα. Η παρουσία τους στην εθνική Βουλγαρίας προσδίδει ένα «ερυθρόλευκο» χρώμα στην προεπιλογή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τονίζοντας τη σημασία τους για την ομάδα.

Οι δύο παίκτες αποτελούν σημαντικά στελέχη για την ομάδα τους και η κλήση τους στην εθνική ομάδα υπογραμμίζει την αξία και την εμπειρία τους στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του προπονητή Λιούμπομιρ Μίντσεβ, ενισχύοντας το δυναμικό της Βουλγαρίας ενόψει των προκριματικών του EuroBasket 2029 και προσφέροντας λύσεις σε νευραλγικές θέσεις.

Το πρόγραμμα και ο τόπος της αναμέτρησης

Η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας θα αντιμετωπίσει τη Δανία σε μια σημαντική αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του EuroBasket 2029. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στον όμιλο, καθώς κάθε αποτέλεσμα μετράει για την πρόκριση.

Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια, και συγκεκριμένα στην Arena 8888. Η επιλογή της Σόφιας ως έδρας δίνει ένα πλεονέκτημα στην εθνική ομάδα, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, προσπαθώντας να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Δανία και να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Η πορεία της Βουλγαρίας στα προκριματικά

Η Βουλγαρία συμμετέπει στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του EuroBasket 2029, όπου εκτός από τη Δανία, βρίσκεται και η Ρουμανία. Η ομάδα έχει ξεκινήσει τη φάση των προκριματικών με ένα θετικό ρεκόρ, έχοντας καταγράψει μία νίκη σε έναν αγώνα, δηλαδή 1-0. Αυτό το θετικό ξεκίνημα δίνει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της και δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της.

Ο στόχος της Βουλγαρίας είναι να διατηρήσει αυτό το θετικό ξεκίνημα και να συνεχίσει να συλλέγει νίκες, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του EuroBasket 2029. Η αναμέτρηση με τη Δανία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μία ακόμα νίκη θα ενισχύσει τη θέση της στον όμιλο και θα την φέρει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της, που είναι η πρόκριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta