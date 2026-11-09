Ο Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε στο ντέρμπι: «Πονάει πολύ, αλλά δεν φαίνεται κάτι σοβαρό», τόνισε ο Μπίλιτς

Ο Κροάτης μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκαλώντας αρχικά ανησυχία στις τάξεις του «Δικεφάλου». Παρά τους φόβους για σοβαρή ζημιά, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής απέφυγε τα χειρότερα. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, τονίζοντας ότι, αν και ο παίκτης πονάει πολύ, δεν φαίνεται να έχει πειραχθεί ο χιαστός σύνδεσμος.

Ο τραυματισμός στο ντέρμπι

Η άτυχη στιγμή για τον Κρίστιαν Γιάκιτς σημειώθηκε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Το ντέρμπι, που διεξήχθη στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», διακόπηκε πρόωρα για τον Κροάτη μέσο, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο τραυματισμός του 29χρονου ποδοσφαιριστή οδήγησε στην άμεση αντικατάστασή του από τον Τέιλορ, με την εξέλιξη αυτή να προκαλεί έντονη ανησυχία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες ενδείξεις και οι φόβοι που εκφράστηκαν εντός του «Δικεφάλου» αφορούσαν το ενδεχόμενο μιας μεγάλης και σοβαρής ζημιάς, η οποία θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η ανακούφιση

Παρόλα αυτά, οι αρχικές εκτιμήσεις των ιατρικών επιτελείων έφεραν ένα πρώτο κύμα ανακούφισης για τον ΠΑΟΚ και τον ίδιο τον παίκτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν μετά τον τραυματισμό, ο Κρίστιαν Γιάκιτς φαίνεται να απέφυγε τα χειρότερα σενάρια. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια θετική εξέλιξη, δεδομένης της αρχικής ανησυχίας.

Ειδικότερα, οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι ο χιαστός σύνδεσμος στο γόνατο του ποδοσφαιριστή δεν έχει υποστεί βλάβη. Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μια τέτοια ζημιά θα σήμαινε συνήθως μακρά περίοδο αποκατάστασης. Ωστόσο, παρά την απουσία σοβαρής βλάβης στον χιαστό, ο παίκτης εξακολουθεί να αισθάνεται έντονο πόνο στην περιοχή του γονάτου.

Οι δηλώσεις του Σλάβεν Μπίλιτς

Ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο 58χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της. Η Κροατία έχει προγραμματισμένους αγώνες εκτός έδρας με την Αγγλία στις 12 Νοεμβρίου και εντός έδρας με την Τσεχία στις 15 του ίδιου μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Κροάτης προπονητής δήλωσε: «Χθες το βράδυ ο Γιάκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο και πηγαίνει άμεσα για μαγνητική, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει». Αυτή η άμεση ενέργεια υπογραμμίζει την ανάγκη για ακριβή διάγνωση της έκτασης του τραυματισμού του διεθνούς μέσου.

Ο Μπίλιτς εξέφρασε την ελπίδα του για την κατάσταση του παίκτη, προσθέτοντας: «Δεν είναι καλά τα νέα, αλλά ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, επειδή ο χιαστός σύνδεσμος δεν έχει πειραχθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον. Αλλά πονάει αρκετά στο γόνατο». Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την αισιοδοξία ότι η ζημιά δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο θα μπορούσε να είναι, παρά τον έντονο πόνο που βιώνει ο ποδοσφαιριστής.

Η κατάσταση του Κροάτη μέσου

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο 29χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία περαιτέρω εξετάσεων για να διαπιστωθεί με απόλυτη ακρίβεια η φύση και η έκταση του τραυματισμού του. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί αναμένεται να δώσει πιο σαφή εικόνα για την κατάστασή του γονάτου.

Μέχρι στιγμής, η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι, παρά τον σημαντικό πόνο που βιώνει ο παίκτης, δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη στον χιαστό σύνδεσμο. Αυτό το αρχικό εύρημα προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας για την ταχεία επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, αν και ο ακριβής χρόνος αποκατάστασης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση όλων των ιατρικών εξετάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta