Κόντης: «Πώς γίνεται όλες οι αδικίες να είναι απέναντι στον Ηρακλή;»

Ο Γιάννης Κόντης, βουλευτής και σύμβουλος διοίκησης του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, εξέφρασε έντονα παράπονα σχετικά με τις διαιτησίες που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής στη Stoiximan Super League. Ο κ. Κόντης τόνισε ότι οι αδικίες στρέφονται συστηματικά κατά του «γηραιού», αναφερόμενος σε επίμαχες φάσεις από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Δήλωσε πως θεωρεί τις τοποθετήσεις του στην Ολομέλεια της Βουλής πιο αποτελεσματικές από τις απλές ανακοινώσεις, σε σχέση με την έκφραση των παραπόνων της ομάδας.

Σειρά παραπόνων για τη διαιτησία

Ο Ηρακλής έχει εκφράσει πολλά παράπονα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τη διαιτησία σε αρκετούς αγώνες της Stoiximan Super League. Τα τελευταία παράπονα αφορούν την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας με τον Παναθηναϊκό, όπου υπήρξαν συγκεκριμένα περιστατικά που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του συλλόγου.

Ο Γιάννης Κόντης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 FM, αναφέρθηκε εκτενώς στις επίμαχες φάσεις και στον γενικότερο τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές αντιμετωπίζουν τον «γηραιό». Ο σύμβουλος του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και βουλευτής εξέφρασε την απορία του, ρωτώντας: «Πώς γίνεται όλες οι αδικίες να είναι απέναντι στον Ηρακλή;»

Κρίσιμες φάσεις στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο κ. Κόντης στάθηκε σε συγκεκριμένες αποφάσεις των διαιτητών. Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του ήταν η αποβολή του ποδοσφαιριστή Αντίνο, την οποία περιέγραψε ως «δύο φορές κόκκινη κάρτα», υποδηλώνοντας την ένταση της διαφωνίας του με την απόφαση.

Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρθηκε σε μία ακόμη κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον Κοντούρη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τέλος, επισήμανε την πιθανότητα οφσάιντ στη φάση του γκολ που σημείωσε ο Ντέσερς, τονίζοντας ότι ο παίκτης βρισκόταν «ελάχιστα πιο μπροστά» τη στιγμή της πάσας.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Κόντη, αυτές οι αμφισβητούμενες φάσεις ελέγχονται από το VAR μόνο όταν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του αντιπάλου του Ηρακλή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως δήλωσε, οι φάσεις ελέγχθηκαν και ερμηνεύτηκαν υπέρ του Παναθηναϊκού.

Η στάση του προπονητή Βάλτερ Ματσάρι

Αναφορικά με τη μη παρουσία του προπονητή Βάλτερ Ματσάρι στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Γιάννης Κόντης επέλεξε να κρατήσει μια επιφυλακτική στάση. Ο βουλευτής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς θεωρεί ότι «δεν αποδίδει αυτή η συμπεριφορά».

Ο κ. Κόντης περιέγραψε τον Βάλτερ Ματσάρι ως έναν χαρακτήρα που «λειτουργεί εν θερμώ», προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα συναισθήματα του κάθε ατόμου. Με αυτή τη δήλωση, ο Γιάννης Κόντης απέφυγε να δώσει περαιτέρω διαστάσεις στο θέμα της απουσίας του προπονητή από τη συνέντευξη.

Εικόνα της ομάδας και αποτελεσματικότητα των διαμαρτυριών

Σχετικά με την αγωνιστική εικόνα του Ηρακλή στον πρόσφατο αγώνα, ο Γιάννης Κόντης ανέφερε ότι η ομάδα παρουσίασε καλή απόδοση μέχρι τη στιγμή των αλλαγών. Ωστόσο, μετά τις αλλαγές, η ομάδα «δεν πήρε αυτό που θέλαμε», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Ο προπονητής περίμενε συγκεκριμένα πράγματα από τους παίκτες που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με θέληση να βοηθήσουν. Παρόλα αυτά, ο κ. Κόντης υποστήριξε ότι ο διαιτητής δεν συνέβαλε θετικά στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς η ομάδα αποσυντονίστηκε από τα σφυρίγματα που δόθηκαν.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιάννης Κόντης επανέλαβε την πεποίθησή του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκφράζονται τα παράπονα. Αν και του προτείνουν να εκδίδονται ανακοινώσεις, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτές «δεν αποδίδουν». Αντίθετα, πιστεύει ότι το να μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής «αποδίδει περισσότερο» και έχει σημαντικότερο αποτέλεσμα για την έκφραση των παραπόνων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko