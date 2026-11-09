Η FIFPRO ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς με την απουσία του Χάρι Κέιν

Η FIFPRO ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου την κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης χρονιάς, μια επιλογή που προκάλεσε σημαντική έκπληξη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην απουσία του Χάρι Κέιν, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας, δεν συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα των κορυφαίων. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια πρωτοφανή στιγμή στην ιστορία του θεσμού, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο εν ενεργεία κάτοχος της κορυφαίας ατομικής διάκρισης μένει εκτός της λίστας της FIFPRO.

Η πρωτοφανής απουσία του Χάρι Κέιν

Ο αποκλεισμός του Χάρι Κέιν από την κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO αποτελεί ένα γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του βραβείου. Από την καθιέρωση του θεσμού το 2005, δεν είχε ξανασυμβεί ο εν ενεργεία κάτοχος της Χρυσής Μπάλας να μην περιλαμβάνεται στις επιλογές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Ο Άγγλος επιθετικός, παρά την κατάκτηση της κορυφαίας ατομικής διάκρισης, βρέθηκε εκτός της λίστας των εκλεκτών της περασμένης σεζόν, προκαλώντας συζητήσεις.

Η απόφαση αυτή της Ομοσπονδίας, όπως προέκυψε από τις ψήφους των παικτών, άφησε τον Κέιν εκτός, με άλλους επιθετικούς να λαμβάνουν τις προτιμήσεις των συναδέλφων τους. Η απουσία του αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της ψηφοφορίας της FIFPRO, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση των ίδιων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Οι επιλογές στην επίθεση και ο πρώτος σε ψήφους

Στην κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO, οι θέσεις της επίθεσης καλύφθηκαν από τέσσερις αναγνωρισμένους ποδοσφαιριστές. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Λιονέλ Μέσι επιλέχθηκαν να πλαισιώσουν τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους τους, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην κορυφαία ενδεκάδα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον Γάλλο επιθετικό Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία ότι έλαβε τις περισσότερες ψήφους από όλους τους παίκτες που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Η επιλογή του Μπαπέ ως ο πλέον δημοφιλής μεταξύ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών υπογραμμίζει την αναγνώριση των επιδόσεών του κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας και η διαδικασία ψηφοφορίας

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ντέιβιντ Ράγια της Άρσεναλ αναδείχθηκε ως η κορυφαία επιλογή. Ο Ράγια εξασφάλισε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων σε όλες τις θέσεις, φτάνοντας το εντυπωσιακό 51,9%. Η επικράτησή του μεταξύ των συνυποψηφίων του τον καθιστά τον πιο δημοφιλή παίκτη στην ψηφοφορία της FIFPRO για την περασμένη χρονιά, ανεξαρτήτως θέσης.

Η διαδικασία επιλογής της κορυφαίας ενδεκάδας βασίστηκε στις ψήφους περισσότερων από 19.000 επαγγελματιών παικτών. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί προέρχονταν από 73 διαφορετικές χώρες, γεγονός που προσδίδει παγκόσμια εμβέλεια και αντιπροσωπευτικότητα στην τελική επιλογή. Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία είχαν την ευθύνη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των συναδέλφων τους, διαμορφώνοντας έτσι την τελική σύνθεση της ενδεκάδας.

Η περίοδος αξιολόγησης των επιδόσεων

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των ποδοσφαιριστών, η οποία οδήγησε στην επιλογή της κορυφαίας ενδεκάδας της FIFPRO, κάλυψε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι επαγγελματίες παίκτες κλήθηκαν να κρίνουν τις εμφανίσεις των συναδέλφων τους από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Αυτή η περίοδος περιλάμβανε τόσο τις μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις όσο και τις διεθνείς αναμετρήσεις, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγωνιστικής τους παρουσίας.

Οι ψήφοι των 19.000 και πλέον παικτών βασίστηκαν στις επιδόσεις που επέδειξαν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια αυτής της δωδεκάμηνης περιόδου. Η ευρεία συμμετοχή και η σαφώς καθορισμένη περίοδος αξιολόγησης διασφαλίζουν ότι η τελική ενδεκάδα αντανακλά τις πραγματικές επιδόσεις και την αναγνώριση των παικτών από τους ίδιους τους συναδέλφους τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta