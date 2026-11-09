Η Βόρεια Κορέα στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος άρσης βαρών

Η Βόρεια Κορέα αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Νίνγκμπο της Κίνας. Η χώρα, γνωστή για τον εσωστρεφή της χαρακτήρα, κατάφερε να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταλλίων, αφήνοντας πίσω της ακόμα και την οικοδέσποινα Κίνα, μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος.

Εντυπωσιακή πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από την Κίνα, μία από τις κορυφαίες χώρες στην άρση βαρών. Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα ήταν αυτή που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση του πίνακα μεταλλίων. Η αποστολή της, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε συνολικά 34 μετάλλια.

Ο απολογισμός περιλάμβανε 20 χρυσά, οκτώ αργυρά και έξι χάλκινα μετάλλια. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε σε όλες τις κατατάξεις, δηλαδή στο αρασέ, στο επολέ ζετέ και στο σύνολο, αναδεικνύοντας την κυριαρχία της βορειοκορεατικής ομάδας.

Κυριαρχία και στα ολυμπιακά αγωνίσματα

Η πρωτιά της Βόρειας Κορέας διατηρείται ακόμα και αν ληφθούν υπόψη μόνο τα μετάλλια που αφορούν το σύνολο, την κατηγορία που χρησιμοποιείται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αυτή την ειδική κατάταξη, τόσο η Βόρεια Κορέα όσο και η Κίνα κατέκτησαν από έξι χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια.

Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα υπερείχε στα χάλκινα μετάλλια, κερδίζοντας τρία έναντι δύο της Κίνας. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της βορειοκορεατικής ομάδας σε ένα από τα πιο σημαντικά αγωνίσματα της άρσης βαρών.

Η γυναικεία ομάδα στο επίκεντρο της επιτυχίας

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται μία ομάδα με σταθερή παρουσία στην κορυφή, ειδικά στις ελαφρύτερες κατηγορίες. Στις γυναίκες, η Βόρεια Κορέα συμμετείχε με έξι αθλήτριες, οι οποίες αγωνίστηκαν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους. Από αυτές τις συμμετοχές, οι Βορειοκορεάτισσες κατέκτησαν τρεις τίτλους.

Αν και η Κίνα κέρδισε τις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες στις γυναίκες, οι εμφανίσεις των Βορειοκορεατισσών θεωρήθηκαν από τις πιο εντυπωσιακές της διοργάνωσης. Η γυναικεία ομάδα έχει επιδείξει σταθερότητα στα αποτελέσματά της τα τελευταία τρία χρόνια.

Παγκόσμια ρεκόρ από την Κουκ Χιάνγκ Σονγκ

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες ήταν αυτή της Κουκ Χιάνγκ Σονγκ, η οποία αγωνίστηκε στην κατηγορία των -69 κιλών. Η αθλήτρια σημείωσε παγκόσμια ρεκόρ και στις τρεις κατατάξεις: 122 κιλά στο αρασέ, 153 κιλά στο επολέ ζετέ, φτάνοντας τα 275 κιλά στο σύνολο.

Η Κουκ Χιάνγκ Σονγκ εξασφάλισε τον τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο τίτλο της, χωρίς καν να χρειαστεί την τελευταία της προσπάθεια. Η συμπατριώτισσά της, Ρι Σουκ, ακολούθησε με 259 κιλά, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Κολομβιανή Χούλιεθ Ροντρίγκες με 245 κιλά, τριάντα κιλά πίσω από τη νικήτρια.

Το μυστικό της επιτυχίας και η σταθερότητα

Η σταθερότητα της γυναικείας ομάδας της Βόρειας Κορέας είναι εμφανής, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Φέρντε της Νορβηγίας, οι Βορειοκορεάτισσες είχαν κερδίσει και τις πέντε κατηγορίες στις οποίες συμμετείχαν. Οι ίδιες αθλήτριες είχαν κατακτήσει παγκόσμιους τίτλους και το 2024, δείχνοντας μια συνεχή πορεία επιτυχιών.

Υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Κιμ Τσουν Χούι, η χώρα έχει δημιουργήσει έναν σταθερό «κορμό» πρωταθλητριών. Η εξήγηση για την παραγωγή τόσο υψηλού επιπέδου αθλητών, παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και τον κρατικό απομονωτισμό της Βόρειας Κορέας, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα που ξεκινά από τη βάση και σε ένα αποτελεσματικό scouting.

Με πληροφορίες από: Athletiko