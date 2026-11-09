Η Πόρτο με μοναδικό ρεκόρ στα εγχώρια πρωταθλήματα της Ευρώπης

Η Πόρτο έχει καταφέρει να σημειώσει ένα εντυπωσιακό και μοναδικό ρεκόρ στα εγχώρια πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς είναι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει κάθε αγώνα πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Αυτή η επίδοση την καθιστά ξεχωριστή ανάμεσα στις 54 κορυφαίες κατηγορίες της ηπείρου, διατηρώντας ένα αψεγάδιαστο σερί νικών.

Το αήττητο σερί και η ευρωπαϊκή πρωτιά

Οι «δράκοι» της Πόρτο έχουν επιδείξει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο εγχώριο πρωτάθλημα, μετρώντας 11 νίκες σε 11 αγώνες. Αυτό το απόλυτο ρεκόρ δεν έχει επιτευχθεί από καμία άλλη ομάδα που αγωνίζεται στις 54 κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης, καθιστώντας την Πόρτο τη μοναδική που διατηρεί το 100% των νικών της.

Συνολικά, 733 ομάδες από τις κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης έχουν ήδη καταγράψει τουλάχιστον μία ισοπαλία ή μία ήττα σε κάποιον αγώνα πρωταθλήματος. Η Πόρτο αποτελεί την εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην Πριμέιρα Λίγκα και την ικανότητά της να αντέχει στην πίεση.

Η πρόσφατη νίκη και ο προπονητής

Η τελευταία επιτυχία που συνέβαλε στη διατήρηση αυτού του μοναδικού ρεκόρ σημειώθηκε στο «Estádio D. Afonso Henriques», όπου η Πόρτο επικράτησε της Βιτόρια Γκιμαράες με σκορ 2-1. Αυτή η νίκη ήταν η 11η συνεχόμενη για την ομάδα στο πρωτάθλημα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κορυφή.

Το «τρίποντο» που εξασφάλισε η Πόρτο χάρισε στην ομάδα του προπονητή Φραντσέσκο Φαριόλι αυτή την ιδιαίτερη πρωτιά. Ο Φαριόλι έχει οδηγήσει τους «δράκους» σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην εγχώρια διοργάνωση, με την ομάδα να δείχνει να πετάει φωτιές στο πρωτάθλημα.

Η διαφορά από τους διώκτες

Η νίκη της Πόρτο επί της Βιτόρια Γκιμαράες διατήρησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στους πέντε βαθμούς. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι και η Μπενφίκα, ένας από τους βασικούς διώκτες της, κατάφερε να αποδράσει νικηφόρα από την έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα.

Η Μπενφίκα εξασφάλισε τη νίκη της χάρη σε ένα «buzzer beater» γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, το οποίο σημειώθηκε στο 90+4 λεπτό της αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, η Πόρτο είχε ήδη φροντίσει να διατηρήσει το προβάδισμά της, ολοκληρώνοντας τη δική της αναμέτρηση λίγο νωρίτερα με επιτυχία.

Αντίθεση με την ευρωπαϊκή πορεία

Ενώ η Πόρτο διαπρέπει στο εγχώριο πρωτάθλημα, η πορεία της στο Champions League παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι «δράκοι» έχουν καταγράψει μία νίκη και τρεις ήττες σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Αυτή η αντίθεση στην απόδοση υπογραμμίζει την ιδιαίτερη δυσκολία του Champions League, σε σύγκριση με την απόλυτη κυριαρχία που επιδεικνύει η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Οι «δράκοι» δείχνουν να αντέχουν στην πίεση των εγχώριων αγώνων, διατηρώντας το αήττητο σερί τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta