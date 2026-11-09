Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ έπαιξαν για καλό σκοπό στη Σπάρτη και αποθεώθηκαν

Μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης έλαβε χώρα τη Δευτέρα (9/11) στη Σπάρτη, με το ποδόσφαιρο να γίνεται η αφορμή για την ενίσχυση ενός συνανθρώπου μας. Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, όπου αντιμετώπισαν σε φιλική αναμέτρηση τους παλαιμάχους της τοπικής ομάδας. Ο αγώνας διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης, με κύριο στόχο την προσφορά και την υποστήριξη.

Η φιλανθρωπική διάσταση του αγώνα

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους παλαιμάχους της ΑΕΚ και της Σπάρτης είχε έναν ξεκάθαρα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο βασικός σκοπός της διοργάνωσης ήταν η οικονομική ενίσχυση ενός ανθρώπου από την περιοχή, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρήζει βοήθειας. Οι δύο ομάδες, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν ανώτερο σκοπό.

Η προσφορά και η αλληλεγγύη αποτέλεσαν το ουσιαστικό μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση. Το ποδόσφαιρο, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για κοινωνικές δράσεις και να κινητοποιήσει τον κόσμο για καλό σκοπό.

Αποθεωτική υποδοχή και θερμή φιλοξενία στη Λακωνία

Οι φίλοι της ΑΕΚ που ζουν στη Λακωνία επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή και αποθεωτική υποδοχή στους παλαίμαχους της Ένωσης. Η παρουσία τους στο Δημοτικό Στάδιο της Σπάρτης ήταν έντονη, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τους θρύλους του συλλόγου. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, με τους φιλάθλους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την παρουσία των αγαπημένων τους παικτών.

Παράλληλα, η φιλοξενία από τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων της Σπάρτης ήταν εξίσου θερμή και υποδειγματική. Οι τοπικοί παλαίμαχοι υποδέχθηκαν τους συναδέλφους τους από την ΑΕΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενισχύοντας το πνεύμα της αλληλεγγύης και της ευγενούς άμιλλας που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διοργάνωση. Η συνάντηση των δύο ομάδων στο Δημοτικό Στάδιο της πρωτεύουσας της Λακωνίας εξελίχθηκε σε μια γιορτή του αθλητισμού και της προσφοράς.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα

Αν και το αγωνιστικό σκέλος του φιλικού πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στον υψηλό σκοπό της διοργάνωσης, οι δύο ομάδες προσέφεραν θέαμα στους παρευρισκόμενους. Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ, οι «κιτρινόμαυροι», κατάφεραν να επικρατήσουν στην αναμέτρηση με σκορ 4-2. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και δευτερεύον, πρόσθεσε μια νότα χαράς στους νικητές και στους υποστηρικτές τους.

Τα γκολ που οδήγησαν τους παλαιμάχους της ΑΕΚ στη νίκη σημειώθηκαν από τους Ρούσεφ, Αραβίδη, Πήττα και Παρθένη. Οι παίκτες αυτοί, με την εμπειρία και το ταλέντο τους, έδειξαν ότι διατηρούν ακόμα τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες, προσφέροντας όμορφες στιγμές στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο για να τους παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τον φιλανθρωπικό σκοπό.

Η αποστολή των παλαιμάχων της ΑΕΚ

Στην αποστολή των παλαιμάχων της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στη Σπάρτη για τον φιλανθρωπικό αγώνα συμμετείχαν αρκετά γνωστά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών ήταν οι Μαύρος, Καραγκιοζόπουλος, Γεωργαμλής, καθώς και ο Λ. Γεωργιάδης. Η παρουσία τους τίμησε την εκδήλωση και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Επίσης, στην ομάδα των «κιτρινόμαυρων» συμμετείχαν οι Καραφέσκος, Βασιλόπουλος, Τόσκας, Στυλιανόπουλος, Κώττης και Κοπιτσής. Την αποστολή συμπλήρωσαν οι Αραβίδης, Πήττας, Κούτουλας, Λέτσας, Μπουρουτζήκας, Αποστολόπουλος και Ρούσεφ. Η πλήρης σύνθεση της ομάδας περιλάμβανε ακόμα τους Γ. Νεστορίδη, Ζωγράφο, Πυθαρούλη, Μυλωνά, Παρθένη, Ζήση, Λουκίνα, Μαγγίνα και Καρυδόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν όλοι στην επιτυχία της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko