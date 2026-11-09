Η εθνική Ελλάδας σε ρυθμούς Nations League: Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς για Ολλανδία, Σερβία και Κουτσουπιά

Η Εθνική Ελλάδας έχει εισέλθει σε ρυθμούς Nations League, καθώς το πρωί της Δευτέρας (9/11) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας. Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει των δύο κρίσιμων παιχνιδιών που ακολουθούν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είχε την ευκαιρία για μία αρχική επαφή με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, συζητώντας τις επερχόμενες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Σερβία.

Η προετοιμασία και οι επικείμενες αναμετρήσεις

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τις δύο τελευταίες υποχρεώσεις της στο UEFA Nations League. Η πρώτη «μάχη» θα δοθεί εκτός έδρας, με αντίπαλο την Ολλανδία, την ερχόμενη Παρασκευή (13/11) στις 21:45. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ομάδας στον θεσμό.

Τρεις ημέρες αργότερα, η Εθνική Ελλάδας θα κλείσει τις υποχρεώσεις της υποδεχόμενη τη Σερβία. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου, επίσης στις 21:45, και θα διεξαχθεί στο «Πανθεσσαλικό» στάδιο. Και οι δύο αναμετρήσεις θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ, αναφερόμενος εκτενώς στις δύο αυτές κρίσιμες αναμετρήσεις. Ερωτηθείς για το αν η ομάδα μπορεί να επαναλάβει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, ο Γιοβάνοβιτς τόνισε τη σημασία των επερχόμενων αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής δήλωσε ότι «μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία». Πρόσθεσε πως η ομάδα βρίσκεται «σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση», ωστόσο υπογράμμισε ότι «έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς». Ο Γιοβάνοβιτς επεσήμανε ότι η Εθνική «δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων αγώνων μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ' ότι περιμέναμε από το ξεκίνημα».

Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για καλή απόδοση, δηλώνοντας: «Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως ακόμα καλύτερα». Τέλος, τόνισε την αυξημένη εμπειρία της ομάδας, λέγοντας: «Πλέον έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες, χωρίς να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

Η κλήση του Ηλία Κουτσουπιά και τα νέα πρόσωπα

Εκτός από τις αναμετρήσεις, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και στην κλήση του Ηλία Κουτσουπιά, καθώς και στα νέα πρόσωπα που ενδέχεται να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την παρακολούθηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε άλλες χώρες.

«Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλες χώρες και τους παρακολουθούμε», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς. Διευκρίνισε ότι «όταν είναι η ώρα να τους δούμε πολύ καλύτερα, όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική, θα το κάνουμε», ειδικά «σε κάποιες θέσεις που έχουμε παραπάνω ανάγκη». Για τον Ηλία Κουτσουπιά ειδικότερα, ο προπονητής σημείωσε ότι είναι «ένα παιδί που εδώ και αρκετό καιρό ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό» και «βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο». Κατέληξε λέγοντας ότι ο Κουτσουπιάς «δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».

Με πληροφορίες από: Athletiko