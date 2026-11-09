Αναταραχή στην παγκόσμια σκοποβολή: Καταγγελίες για χρηματισμό και αποκλεισμός προέδρου

Μια υπόθεση που περιλαμβάνει υποσχέσεις χρηματοδότησης, καταγγελίες για επηρεασμό ψηφοφόρων και δικαστικές διαμάχες έχει προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στη διεθνή σκηνή του Ολυμπιακού αθλήματος της σκοποβολής. Στο επίκεντρο της διοικητικής κρίσης βρίσκεται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (ESC), Αλεξάντερ Ράτνερ, ο οποίος τιμωρήθηκε από πειθαρχικό όργανο της παγκόσμιας ομοσπονδίας (ISSF) με τριετή αποκλεισμό και πρόστιμο.

Οι καταγγελίες για χρήματα με αντάλλαγμα ψήφους και η καθαίρεση του προέδρου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης, ενώ ένας Ρώσος ολιγάρχης δείχνει να είναι αυτός που φέρεται να κινεί τα νήματα πίσω από τις εξελίξεις.

Τριετής αποκλεισμός και πρόστιμο για τον Αλεξάντερ Ράτνερ

Ο Αλεξάντερ Ράτνερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (ESC), τιμωρήθηκε από πειθαρχικό όργανο της παγκόσμιας ομοσπονδίας (ISSF). Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τριετής αποκλεισμός από κάθε δραστηριότητα και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Η τιμωρία αυτή επιβλήθηκε για παρεμβάσεις στη διαδικασία των εκλογών που τον διατήρησαν στη θέση του προέδρου της ESC. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Γερμανός Ράτνερ διεκδικεί και την προεδρία της ISSF, με τις εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, συγκεκριμένα στις 13 και 14 του μήνα. Μετά την επιβολή της ποινής, η συμμετοχή του στις εκλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας βρίσκεται στον αέρα.

Οι ευρωπαϊκές εκλογές στο Γιερεβάν και οι καταγγελίες

Όλα ξεκίνησαν από τις ευρωπαϊκές εκλογές που διεξήχθησαν στο Γιερεβάν της Αρμενίας πριν από ένα χρόνο, στις 24 και 25 Οκτωβρίου του 2025. Σε αυτές τις εκλογές, ο Αλεξάντερ Ράτνερ επικράτησε της Φινλανδής αντιπάλου του, Καρολίνα Νίσινεν, λαμβάνοντας 56 ψήφους έναντι 37.

Ωστόσο, η Καρολίνα Νίσινεν κατήγγειλε ότι πριν από την ψηφοφορία δόθηκαν οικονομικές υποσχέσεις προς τις εθνικές ομοσπονδίες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Νίσινεν, ο Ράτνερ υποσχέθηκε το ποσό των 200.000 ευρώ σε κάθε ομοσπονδία. Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει από πού θα προέρχονταν αυτά τα χρήματα, φέρεται να υπέδειξε τον Ρώσο επιχειρηματία Βλαντίμιρ Λίσιν, ο οποίος ήταν παρών στην αίθουσα.

Ο ρόλος του Ρώσου ολιγάρχη Βλαντίμιρ Λίσιν

Ο Βλαντίμιρ Λίσιν, ο οποίος φέρεται να υποδείχθηκε ως η πηγή των υποσχέσεων χρηματοδότησης, είναι Ρώσος δισεκατομμυριούχος. Η περιουσία του συνδέεται κυρίως με τη χαλυβουργία και τον όμιλο NLMK, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα παγκοσμίως. Ο Λίσιν, με σπουδές στη μεταλλουργία, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τεχνικές θέσεις στη βιομηχανία και σταδιακά ανήλθε στην κορυφή των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η περιουσία του υπολογίζεται στα 24 με 25 δισεκατομμύρια δολάρια και συγκαταλέγεται στους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Ο Λίσιν ήταν επίσης πρώην πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας σκοποβολής (ISSF), γεγονός που υπογραμμίζει τη βαθιά του σύνδεση με το άθλημα.

Η μακρά σχέση του Λίσιν με τη σκοποβολή

Η σχέση του Βλαντίμιρ Λίσιν με τη σκοποβολή ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία. Όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ISSF, άρχισε να ασχολείται με το άθλημα σε ηλικία 12 ετών στη Σιβηρία, αρχικά χρησιμοποιώντας τουφέκι. Ως ενήλικος, στράφηκε και στη σκοποβολή πήλινου στόχου.

Επιπλέον, ο Λίσιν χρηματοδότησε την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα σκοπευτικά συγκροτήματα της Ευρώπης, το Λίσια Νόρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Μόσχα. Από την προσωπική του ενασχόληση, πέρασε στα διοικητικά του αθλήματος, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις.

Διοικητική πορεία και συνεργασία με τον Ράτνερ

Η διοικητική πορεία του Βλαντίμιρ Λίσιν στον χώρο της σκοποβολής είναι μακρά και σημαντική. Το 2002 ανέλαβε την προεδρία της ρωσικής ομοσπονδίας σκοποβολής, ενώ το 2009 εξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (ESC). Αργότερα, το 2018, ανέλαβε την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF).

Την ίδια χρονιά, το 2018, εξελέγη γενικός γραμματέας της ISSF ο Αλεξάντερ Ράτνερ, με τον οποίο ο Λίσιν συνεργαζόταν ήδη στενά στην ευρωπαϊκή σκοποβολή. Αυτή η μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο ανδρών προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τρέχουσα υπόθεση που ταλανίζει τη διεθνή σκοποβολή.

Με πληροφορίες από: Athletiko