Η Τσέλσι προειδοποιεί το προσωπικό για το fantasy premier league

Η Τσέλσι απηύθυνε επίσημη προειδοποίηση προς το προσωπικό της, ζητώντας ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του Fantasy Premier League. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή ακούσιας αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Το Fantasy παιχνίδι της Premier League έχει προκαλέσει προβλήματα σε διάφορες ομάδες, με την Τσέλσι να υιοθετεί μια στάση παρόμοια με αυτή της Άρσεναλ.

Η προειδοποίηση της Τσέλσι προς το προσωπικό

Η διοίκηση της Τσέλσι έστειλε σχετικό email στους εργαζομένους της, υπογραμμίζοντας τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης. Η προειδοποίηση αφορά τη συμμετοχή τους στο Fantasy Premier League ή σε άλλες δημόσιες πλατφόρμες αντίστοιχων παιχνιδιών. Ο βασικός φόβος είναι ότι οι επιλογές των παικτών στα fantasy πρωταθλήματα θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ποιοι ποδοσφαιριστές είναι τραυματίες, μη διαθέσιμοι ή βρίσκονται κοντά στην επιστροφή τους στη δράση, πριν από την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Η ομάδα του Λονδίνου θεωρεί το ζήτημα ως ένα αρκετά μεμονωμένο περιστατικό, ωστόσο αναγνωρίζει ότι παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλες ομάδες της λίγκας. Παρά την προειδοποίηση, δεν αναμένεται να επιβληθούν επιπλέον περιορισμοί στη χρήση του Fantasy Premier League για το προσωπικό, καθώς η Τσέλσι αντιμετωπίζει την κατάσταση ως ένα μεμονωμένο γεγονός που απαιτεί απλά μεγαλύτερη προσοχή.

Το περιστατικό με τον Ζοάο Πέδρο

Αφορμή για την προειδοποίηση στάθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που αφορούσε τον ποδοσφαιριστή Ζοάο Πέδρο. Η απουσία του Πέδρο από τις επιλογές ομάδων στο δημοφιλές παιχνίδι φέρεται να προμήνυσε τον τραυματισμό του, πριν αυτός ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο. Το περιστατικό αυτό συνέβη πριν από την εντός έδρας ήττα της Τσέλσι με 2-0 από την Τότεναμ.

Εκείνη την περίοδο, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έλειψε από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο, κάτι που έγινε γνωστό αργότερα. Αρκετοί δημιουργοί περιεχομένου με μεγάλη επιρροή στην κοινότητα του Fantasy Premier League υποστήριξαν ότι είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία που έδειχναν πως ο Μόργκαν Ρότζερς, καθώς και αρκετά μέλη του προσωπικού της Τσέλσι, είχαν αφαιρέσει τον Πέδρο από τις ομάδες τους πριν από τη σέντρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», παρότι ο σύλλογος δεν είχε ανακοινώσει επίσημα τον τραυματισμό του.

Προηγούμενες διαρροές και άλλα περιστατικά

Το ζήτημα των διαρροών πληροφοριών δεν είναι εντελώς καινούργιο για την Τσέλσι. Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης θητείας του Λίαμ Ροσίνιορ την περασμένη σεζόν, είχαν υπάρξει διαρροές σχετικά με τις ενδεκάδες των Λονδρέζων πριν από δύο παιχνίδια τους με την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτά τα περιστατικά υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη πρόκληση για τον σύλλογο όσον αφορά τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εσωτερικών πληροφοριών.

Επιπλέον, αργότερα αποκαλύφθηκε ένα άλλο περιστατικό, όπου ο κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια είχε γνωστοποιήσει μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ότι ο Πέδρο και ο Κόουλ Πάλμερ δεν θα ταξίδευαν στο Μπράιτον. Η πληροφορία αυτή είχε προκύψει από συζήτηση που είχε ο κουρέας με τον πελάτη του, τον Μαρκ Κουκουρέγια, αναδεικνύοντας τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Η στάση της Άρσεναλ και οι γενικότερες επιπτώσεις

Η Τσέλσι δεν είναι η μόνη ομάδα που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα. Το Fantasy παιχνίδι της Premier League έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες ομάδες, με την Άρσεναλ να έχει ήδη υιοθετήσει μια παρόμοια στάση. Αυτό υποδηλώνει ότι η διαχείριση των εσωτερικών πληροφοριών σε σχέση με τα δημοφιλή παιχνίδια fantasy αποτελεί μια ευρύτερη πρόκληση για τους συλλόγους του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η ανάγκη για προσοχή στη χρήση αυτών των πλατφορμών είναι εμφανής, καθώς οι επιλογές ή οι αλλαγές στις ομάδες των παικτών μπορούν να ερμηνευθούν ως ενδείξεις για την κατάσταση των πραγματικών ποδοσφαιριστών. Η διαρροή τέτοιων πληροφοριών, ακόμα και ακούσια, μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο για τους συλλόγους όσο και για τους ίδιους τους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Athletiko