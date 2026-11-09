Η Team Peugeot TotalEnergies έκλεισε δυναμικά τη σεζόν του WEC στη Monza

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε δυναμικά τη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026, στον αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή στο Autodromo Nazionale di Monza. Ο Γάλλος κατασκευαστής σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς, με τα δύο PEUGEOT 9X8 Hypercars να κατακτούν βαθμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης. Η ομάδα πλέον επικεντρώνεται πλήρως στην προετοιμασία για τη σεζόν του 2027.

Η πίστα της Monza και οι κατατακτήριες δοκιμές

Το «Temple of Speed», όπως είναι γνωστό το Autodromo Nazionale di Monza, με τη διάταξη της πίστας στην έκδοση υψηλής ταχύτητας και την πρόσφατα ανανεωμένη του μορφή, φάνηκε ιδιαίτερα κατάλληλο για το PEUGEOT 9X8. Οι κατατακτήριες δοκιμές επιβεβαίωσαν αυτή την εκτίμηση, τόσο σε βρεγμένη πίστα κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμών όσο και σε στεγνές συνθήκες κατά τη διάρκεια της Hyperpole.

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies ξεκίνησε το φινάλε της σεζόν με ισχυρές φιλοδοξίες, καθώς τα μονοθέσιά της εκκίνησαν από την πέμπτη και την ένατη θέση στο grid, θέσεις που προέκυψαν από τις επιδόσεις τους στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο αγώνας των έξι ωρών

Παρά τη βροχή που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι συνθήκες στην βόρεια Ιταλία παρέμειναν ξηρές την Κυριακή, την ημέρα του αγώνα. Οι περιορισμένες ευκαιρίες για την ολοκλήρωση μεγάλων stint με slick ελαστικά δεν εμπόδισαν τα δύο γαλλικά Hypercars να βρεθούν γρήγορα μέσα στην πρώτη δεκάδα των αγωνιζομένων.

Τα μονοθέσια της Peugeot TotalEnergies διατήρησαν τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από αρκετές ουδετεροποιήσεις. Στα μισά της διάρκειας του αγώνα, και τα δύο PEUGEOT 9X8 είχαν ανέβει μέσα στην πρώτη πεντάδα, δείχνοντας τον ανταγωνιστικό τους ρυθμό.

Τα τελικά αποτελέσματα και οι ποινές

Μετά από μια έντονη μάχη που κράτησε μέχρι τους τελευταίους γύρους, το #94 PEUGEOT 9X8 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην πέμπτη θέση. Ωστόσο, μετά τον αγώνα, και έπειτα από ποινές που επιβλήθηκαν σε άλλους ανταγωνιστές, το συγκεκριμένο μονοθέσιο κατατάχθηκε τελικά στην τέταρτη θέση, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Το #93 PEUGEOT 9X8 ολοκλήρωσε το δυνατό συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας τερματίζοντας στην όγδοη θέση. Παρόλα αυτά, μια ποινή 10 δευτερολέπτων που επιβλήθηκε στο πλήρωμα εμπόδισε το μονοθέσιο να εξασφαλίσει έναν υψηλότερο τερματισμό, κάτι που θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη συγκομιδή βαθμών.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας

Ο Emmanuel Esnault, Επικεφαλής Ομάδας της Team Peugeot TotalEnergies, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας. «Η Monza ήταν ένας πραγματικά συναρπαστικός αγώνας για τους οπαδούς», δήλωσε ο κ. Esnault. «Από την πλευρά μας, ήταν ικανοποιητικό να έχουμε τον ρυθμό και να παλεύουμε για την πρώτη πεντάδα αξιοκρατικά. Ο στόχος μας ήταν να βάλουμε και τα δύο αυτοκίνητα στην Hyperpole και να έχουμε τουλάχιστον ένα στην πρώτη πεντάδα στον τερματισμό, και το πετύχαμε».

Ο κ. Esnault τόνισε επίσης ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μια μεγάλη ανταμοιβή για όλη την ομάδα, η οποία «δεν τα παράτησε ποτέ παρά τη δύσκολη σεζόν». Πρόσθεσε: «Τώρα κοιτάμε μπροστά και θα είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στην προετοιμασία για τη σεζόν του 2027». Σχετικά με την απόδοση, ανέφερε: «Για μένα, ήταν μια αρκετά ήσυχη περίοδος. Το μονοθέσιο ήταν πολύ καλό, αλλά δυστυχώς η ποινή μας εμπόδισε να τερματίσουμε».

Το βλέμμα στο 2027

Με αυτά τα δεδομένα, η Team Peugeot TotalEnergies ολοκληρώνει θετικά τη σεζόν 2026 του FIA WEC. Και τα δύο PEUGEOT 9X8 κατάφεραν να κερδίσουν βαθμούς, με το ένα να τερματίζει στην τέταρτη θέση στη Monza, γεγονός που σηματοδοτεί το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς για τον Γάλλο κατασκευαστή.

Ολόκληρη η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στις μελλοντικές προκλήσεις. Η προετοιμασία για τη σεζόν του 2027 αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική οργάνωση και βελτίωση ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki