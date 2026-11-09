Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου 0-2: Τρίτο διπλό και πλησίασε τη δεύτερη θέση

Η Νίκη Βόλου πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ζακύνθου, επικρατώντας με σκορ 2-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League 2. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας «διπλό» για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, η οποία συνεχίζει την εντυπωσιακή της αντεπίθεση στο πρωτάθλημα. Με τους τρεις βαθμούς, η Νίκη Βόλου ενισχύθηκε σημαντικά στη βαθμολογία, φτάνοντας στην τέταρτη θέση και πλησιάζοντας τις θέσεις ανόδου. Αντίθετα, η Ζάκυνθος παραμένει στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχει καταφέρει να σημειώσει ακόμα νίκη.

Η ανοδική πορεία της Νίκης Βόλου μετά την αλλαγή

Η Νίκη Βόλου έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση στην πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα. Αρχικά, η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν με ένα δύσκολο σερί τριών διαδοχικών ηττών, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ριζικά με την έλευση του προπονητή Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο της ομάδας.

Υπό την καθοδήγηση του νέου τεχνικού, η Νίκη Βόλου συνήλθε πλήρως και έκτοτε έχει καταγράψει ένα εντυπωσιακό σερί αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, μετράει πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η θετική πορεία έχει φέρει την ομάδα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, όντας πλέον μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Athens Kallithea, η οποία κατέχει μία από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα καθοριστικά γκολ

Στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής, η Νίκη Βόλου ήταν η ανώτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του ενενηντάλεπτου. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του ρυθμού και δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τη Νίκη Βόλου καταγράφηκε στο 34ο λεπτό, όταν ο Τζίμας, μετά από μια ατομική προσπάθεια, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που όμως κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Ζακύνθου, στερώντας του ένα εντυπωσιακό γκολ.

Το πολυπόθητο πρώτο γκολ για την ομάδα του Βόλου ήρθε στο 54ο λεπτό. Ο Μάντζης ήταν αυτός που κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα εύστοχο σουτ, δίνοντας το προβάδισμα στη Νίκη Βόλου. Η Ζάκυνθος προσπάθησε να αντιδράσει και να βρει το δρόμο προς την ισοφάριση. Στο 69ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά σε αυτό, όταν ένα μακρινό σουτ του Παναγιωτούδη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, αφήνοντας τους οπαδούς της Ζακύνθου με την πικρή γεύση της χαμένης ευκαιρίας.

Τελικά, η Νίκη Βόλου «κλείδωσε» τη νίκη της λίγο πριν το τέλος του αγώνα, στο 83ο λεπτό. Ο Λουκίνας, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή, καθώς σημείωσε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Με αυτό το τέρμα, διαμορφώθηκε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας το τρίτο συνεχόμενο «διπλό» για τους φιλοξενούμενους και εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς.

Η δύσκολη θέση της ουραγού Ζακύνθου

Για την ομάδα της Ζακύνθου, η κατάσταση στο πρωτάθλημα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και προβληματική. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν ακόμα καμία νίκη στη φετινή διοργάνωση της Super League 2, γεγονός που τους κατατάσσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, φέροντας τον τίτλο της ουραγού. Μέχρι στιγμής, η Ζάκυνθος μετράει τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες, συνεχίζοντας να αναζητά απεγνωσμένα τους πρώτους της τρεις βαθμούς και μια ανάσα στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον πάτο του πίνακα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων επέλεξαν να παρατάξουν τις εξής αρχικές ενδεκάδες και πραγματοποίησαν τις παρακάτω αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα:

Ζάκυνθος: Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Περέιρα (66′ Πεταυράκης), Τσίτσκας (86′ Ρώιμπας), Κάτσε, Κάσσος (59′ Καρίμ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (66′ Παναγιωτούδης), Σέλμα (86′ Ανανιάδης).

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59′ Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46′ Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας (81′ Σιούτας), Πολέττο (59′ Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (59′ Λουκίνας).

Με πληροφορίες από: Gazzetta