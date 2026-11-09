Ο Ολυμπιακός με ειρωνικό post στο «Χ» για τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα με το Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», την επόμενη μέρα από τον αγώνα του με το Μαρούσι, εστιάζοντας στις διαιτητικές αποφάσεις των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο που έδειχνε συγκεκριμένες στιγμές του ματς, συνοδεύοντάς το με ένα ειρωνικό σχόλιο.

Ο δύσκολος αγώνας με το Μαρούσι

Ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός για την ομάδα του Πειραιά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ζορίστηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η αναμέτρηση κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη με σθένος.

Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 83-81, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή. Το καθοριστικό καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε από τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος με την ενέργειά του μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, εξασφάλισε το θετικό αποτέλεσμα για την πειραϊκή ομάδα.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ»

Την επόμενη ημέρα από αυτή την οριακή επικράτηση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μία δημόσια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «Χ», η οποία ήταν γνωστή ως Twitter. Η ενέργεια αυτή ήρθε ως συνέχεια των όσων διαδραματίστηκαν στο παρκέ, με τους «ερυθρόλευκους» να επιλέγουν να σχολιάσουν δημόσια συγκεκριμένες πτυχές του αγώνα.

Η ανάρτηση αυτή δεν περιορίστηκε στην απλή αναφορά της νίκης, αλλά είχε ως κύριο θέμα της τις διαιτητικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των κρίσιμων τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης με το Μαρούσι. Η ομάδα του Πειραιά θέλησε να επιστήσει την προσοχή σε αυτά τα σημεία.

Το περιεχόμενο του βίντεο και οι αποφάσεις

Στο πλαίσιο της ανάρτησης, ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο παρουσίαζε επιλεγμένες στιγμές από τα τελευταία 2.5 λεπτά του αγώνα. Το οπτικό υλικό αυτό εστίαζε με λεπτομέρεια σε συγκεκριμένα περιστατικά που αφορούσαν τις διαιτητικές αποφάσεις, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αυτών στιγμών.

Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο αναδείκνυε περιπτώσεις όπου οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ την ομάδα του Πειραιά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των «ερυθρόλευκων». Μέσα από την οπτικοποίηση αυτών των στιγμών, ο Ολυμπιακός φάνηκε να εκφράζει τη διαφωνία του ή την προβληματική του σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι διαιτητές αυτές τις φάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Το ειρωνικό μήνυμα των «ερυθρόλευκων»

Την ανάρτηση στο «Χ» συνόδευε μία λεζάντα με έντονο ειρωνικό χαρακτήρα, η οποία υπογράμμιζε την πρόθεση της ομάδας να σχολιάσει τις εν λόγω διαιτητικές αποφάσεις. Η λεζάντα ανέφερε χαρακτηριστικά, με σαφή υπαινιγμό: «Ξεχάσαμε να ποστάρουμε αυτά τα highlights…».

Με αυτή τη φράση, ο Ολυμπιακός επέλεξε να εκφράσει, με έναν έμμεσο και καυστικό τρόπο, την άποψή του για τις διαιτητικές υποδείξεις που θεωρούσε ότι ήταν εις βάρος του και επηρέασαν την εικόνα του αγώνα. Η συγκεκριμένη διατύπωση υποδηλώνει ότι οι φάσεις αυτές, αν και «highlights» με την έννοια ότι ήταν σημαντικές για την εξέλιξη του ματς, δεν ήταν θετικές για την πειραϊκή ομάδα και προκάλεσαν προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta