WTA Finals: Νίκες για Γκοφ και Νόσκοβα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

Η πρεμιέρα των WTA Finals, που διεξάγονται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Indian Wells Tennis Garden, σημαδεύτηκε από τις νίκες της Κόκο Γκοφ και της Λίντα Νόσκοβα. Οι δύο αθλήτριες ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η Γκοφ επικράτησε της συμπατριώτισσάς της Τζέσικα Πεγκούλα σε μια αναμέτρηση που κράτησε δύο ώρες και 39 λεπτά, ενώ η Νόσκοβα «καθάρισε» εύκολα τη Μάρτα Κόστιουκ σε μόλις μία ώρα και 26 λεπτά.

Επικράτηση της Γκοφ επί της Πεγκούλα

Η Κόκο Γκοφ, Νο.4 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1 σετ, με σκορ 6-4, 6-7(5), 6-2. Ο αγώνας διήρκεσε δύο ώρες και 39 λεπτά και έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση της Γκοφ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ, οι δύο Αμερικανίδες τενίστριες διατήρησαν το service τους μέχρι το 9ο game, όπου η Γκοφ προηγήθηκε με 5-4. Στο 10ο game, η Πεγκούλα σέρβιρε για την ισοφάριση, αλλά η 22χρονη Γκοφ ήταν αποφασισμένη να κερδίσει το σετ. Παρόλο που η Πεγκούλα έσβησε τρία set point, η Γκοφ κατάφερε τελικά να κάνει το 6-4 και να πάρει προβάδισμα 1-0 στο παιχνίδι.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με την Πεγκούλα να μπαίνει πολύ καλύτερα στον αγώνα, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 3-0. Η συνέχεια του σετ δεν αναφέρεται στις πηγές.

Η άνετη νίκη της Νόσκοβα

Στον πρώτο χρονικά αγώνα του προγράμματος, η Λίντα Νόσκοβα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ (6-2, 6-4). Η 21χρονη Τσέχα τενίστρια εξασφάλισε τη νίκη σε μόλις μία ώρα και 26 λεπτά, ξεκινώντας έτσι νικηφόρα την πρώτη της παρουσία στα WTA Finals.

Η Μάρτα Κόστιουκ, η οποία είναι Νο.9 στον κόσμο, πήρε τελευταία στιγμή τη θέση της Έλενα Ριμπάκινα στη διοργάνωση. Η Ριμπάκινα είχε αποσύρει τη συμμετοχή της μόλις μία μέρα πριν την αναμέτρηση με τη Νόσκοβα.

Η πορεία του αγώνα Νόσκοβα - Κόστιουκ

Στο πρώτο σετ, η Νόσκοβα ξεκίνησε με break, παίρνοντας προβάδισμα, αλλά η Κόστιουκ απάντησε άμεσα με το «ίδιο νόμισμα», ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Τσέχα, ωστόσο, «έσπασε» ξανά το service της Ουκρανής και μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ. Με άλλο ένα break στο 5ο game, όπου το σκορ έγινε 4-1, η Νόσκοβα έλεγξε πλήρως το υπόλοιπο σετ και το καθάρισε με 6-2 σε μόλις 33 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Νόσκοβα διατήρησε απόρθητο το service της. Κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα break στο 5ο game, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-2 και «έστησε στον τοίχο» την Κόστιουκ. Η Ουκρανή δεν μπόρεσε να αντιδράσει, καθώς η 21χρονη Τσέχα ήταν απροσπέραστη, με αποτέλεσμα να πάρει το σετ με 6-4 και να επικρατήσει με άνεση 2-0 σετ.

Προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο τενιστριών

Η αναμέτρηση μεταξύ Νόσκοβα και Κόστιουκ ήταν η τέταρτη συνάντησή τους τη φετινή χρονιά. Η Ουκρανή τενίστρια είχε καταφέρει να πάρει την πρώτη νίκη στο Masters της Μαδρίτης.

Ωστόσο, η Νόσκοβα επικράτησε στις άλλες δύο αναμετρήσεις τους, κερδίζοντας τόσο στο Wimbledon όσο και στο US Open, πριν από την τωρινή της νίκη στα WTA Finals.

Η συνέχεια για την Πεγκούλα

Μετά την ήττα της, η Τζέσικα Πεγκούλα καλείται στα εναπομείναντα παιχνίδια της διοργάνωσης να αφήσει πίσω την μέτρια εμφάνισή της απέναντι στη συμπατριώτισσά της, Κόκο Γκοφ. Θα πρέπει να παλέψει για την πρόκριση στην επόμενη φάση των τελικών της WTA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta