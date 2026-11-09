Ο Ροχίτ Σάγκι ορίστηκε διαιτητής στον αγώνα Ολλανδία – Ελλάδα για το nations league

Η UEFA προχώρησε στον ορισμό των διαιτητών για την επερχόμενη αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία. Ο αγώνας, ο οποίος εντάσσεται στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:45. Την ευθύνη της διεύθυνσης του κρίσιμου αυτού παιχνιδιού αναλαμβάνει ο Νορβηγός διαιτητής Ροχίτ Σάγκι.

Ο Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι ορίστηκε κεντρικός διαιτητής

Ο Ροχίτ Σάγκι, ένας 34χρονος Νορβηγός διαιτητής, είναι το πρόσωπο που επιλέχθηκε από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, την UEFA, για να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την αντίστοιχη της Ολλανδίας. Ο ορισμός του αφορά τον αγώνα που θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ.

Ο Σάγκι θα έχει την κύρια ευθύνη για την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων των δύο εθνικών ομάδων για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League. Η ανακοίνωση του ονόματός του ως κεντρικού διαιτητή έγινε επίσημα από την UEFA, λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία του αγώνα.

Η πλήρης διαιτητική ομάδα του αγώνα

Τον Νορβηγό κεντρικό διαιτητή, Ροχίτ Σάγκι, θα πλαισιώσουν δύο συμπατριώτες του, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα των βοηθών διαιτητών. Πρόκειται για τους Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, οι οποίοι θα βρίσκονται στις πλάγιες γραμμές του γηπέδου για να υποστηρίξουν το έργο του.

Επιπλέον, ο ρόλος του τέταρτου διαιτητή για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία ανατέθηκε επίσης σε Νορβηγό, συγκεκριμένα στον Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Όσον αφορά το σύστημα VAR, αυτό θα στελεγωθεί από τους Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εξέταση των φάσεων που χρήζουν επανεξέτασης.

Οι σημαντικές λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ολλανδία σε έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης του Nations League, ένα θεσμό που συγκεντρώνει τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

Το παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την 13η Νοεμβρίου, με την προκαθορισμένη ώρα έναρξης να είναι στις 21:45 το βράδυ. Η ζωντανή κάλυψη του αγώνα, προσφέροντας λεπτό προς λεπτό ενημέρωση, θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από το Newsit.gr, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της αναμέτρησης.

Η προηγούμενη παρουσία του Ροχίτ Σάγκι στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Νορβηγός διαιτητής Ροχίτ Σάγκι δεν αποτελεί ένα άγνωστο πρόσωπο για τους φιλάθλους και το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο 34χρονος ρέφερι έχει ήδη διευθύνει στο παρελθόν αρκετούς εγχώριους αγώνες, γεγονός που υποδηλώνει την εξοικείωσή του με τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών αναμετρήσεων.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων αγώνων που έχει διευθύνει στην Ελλάδα συγκαταλέγονται δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Η μία ήταν ο αγώνας μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, ο οποίος διεξήχθη την περασμένη σεζόν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League. Η άλλη ήταν το παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2025 για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας την εμπειρία του σε διαφορετικές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit