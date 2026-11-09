Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο θα λείψει από το ματς με τον Ατρόμητο

Ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, δηλώθηκε να λείψει από την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Η απουσία του οφείλεται στην ποινή που πρέπει να εκτίσει μετά τη συμπλήρωση τριών κίτρινων καρτών. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ, ήταν αυτός που έλαβε την απόφαση για το πότε θα εκτίσει ο ποδοσφαιριστής την ποινή του.

Το παιχνίδι στο οποίο ο Αντίνο θα μείνει εκτός είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Περιστέρι. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου, στις 17:00, και αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Η συμπλήρωση των καρτών

Ο Σαντίνο Αντίνο συμπλήρωσε τις τρεις κίτρινες κάρτες που τον οδηγούν σε ποινή μίας αγωνιστικής, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο και ήταν για τη 10η αγωνιστική της Super League. Με την κίτρινη κάρτα που αντίκρυσε σε εκείνο το παιχνίδι, ο Αργεντινός εξτρέμ έφτασε το όριο των καρτών που επιβάλλει την απουσία του από μία αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του Ηρακλή, συνεχίζοντας την πορεία του στο πρωτάθλημα, ωστόν η εξέλιξη με τις κάρτες του Αντίνο απαιτούσε τον προγραμματισμό για την εκτέλεση της ποινής του.

Η απόφαση του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, είχε στη διάθεσή του τέσσερα παιχνίδια για να επιλέξει σε ποιο από αυτά θα εκτίσει ο Σαντίνο Αντίνο την ποινή της μίας αγωνιστικής. Η απόφαση του προπονητή ήταν να απουσιάσει ο Αργεντινός εξτρέμ από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα το πρόγραμμα των «πρασίνων», καθώς ο Νίστρουπ αποφάσισε να λείψει ο Αντίνο ενδιάμεσα σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια. Επιπλέον, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μια σειρά από δύσκολες αναμετρήσεις, γεγονός που επηρέασε την απόφαση του προπονητή για την καλύτερη διαχείριση του ρόστερ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει αρκετές κρίσιμες αναμετρήσεις γύρω από την ημερομηνία του αγώνα με τον Ατρόμητο. Συγκεκριμένα, τρεις ημέρες πριν από το παιχνίδι στο Περιστέρι, στις 26 Νοεμβρίου, η ομάδα έχει προγραμματισμένο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Δανία, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Νορντζελαντ.

Δύο ημέρες μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο, στις 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί ένα ντέρμπι Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε μια σημαντική αναμέτρηση για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι εναλλακτικές επιλογές για την ποινή

Πέρα από τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ο Σαντίνο Αντίνο είχε τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή του σε τρεις ακόμη αναμετρήσεις, οι οποίες εξετάστηκαν από το τεχνικό επιτελείο. Οι εναλλακτικές αυτές επιλογές περιλάμβαναν παιχνίδια τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός εξτρέμ θα μπορούσε να είχε απουσιάσει από τον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 22 Νοεμβρίου. Άλλες επιλογές ήταν η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου, καθώς και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το οποίο έχει οριστεί για τις 13 του ίδιου μήνα. Τελικά, επιλέχθηκε η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την εκτέλεση της ποινής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit