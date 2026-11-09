Η ΑΕΚ άρχισε τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι, το οποίο εντάσσεται στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της STOIXIMAN Super League 2026-27, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 21:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην ALLWYN Arena, με τα εισιτήρια να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας.

Έναρξη διάθεσης και γενικές πληροφορίες

Οι φίλοι της Ένωσης έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την αναμέτρηση στην ALLWYN Arena. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας, δίνοντας στους κατόχους τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για το σημαντικό παιχνίδι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπενθυμίζει ότι για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται η χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet.

Σχετικά με την είσοδο, τονίζεται ότι η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή δεν είναι επιτυχής. Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων, τόσο των απλών όσο και των διαρκείας, καθώς παραμένουν σε ισχύ αυστηρές διατάξεις του Νόμου. Αυτές οι διατάξεις αφορούν την υποχρέωση επίδειξης εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου, με προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις τόσο για τους παραβάτες όσο και για την ίδια την ΠΑΕ.

Ειδικές ρυθμίσεις για φιλάθλους

Για τους μικρούς φίλους της ομάδας, είναι απαραίτητη η αγορά ξεχωριστού εισιτηρίου, καθώς απαιτείται να καθίσουν σε δική τους θέση. Επιπλέον, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει προβλέψει ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες κατηγορίες φιλάθλων. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, καθώς και οι μικροί φίλοι που θέλουν να κλείσουν θέση στο Sensory Room, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ.

Η επικοινωνία για αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση tickets@aekfc.gr. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την πρόσβαση όλων των φιλάθλων στις εγκαταστάσεις της ALLWYN Arena, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Απαγορεύσεις και κυρώσεις

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπογραμμίζει την αυτονόητη απαγόρευση χρήσης πυρσών, φωτοβολίδων, στρόμπο, λέιζερ και άλλων παρόμοιων αντικειμένων. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου τόσο στον εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της ALLWYN Arena. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης, επιβολή προστίμου και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ κινδυνεύει με εξοντωτικές ποινές προστίμου και τιμωρία έδρας σε περίπτωση παραβιάσεων. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο που έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από ένα φύλλο Α4.

Πολιτική μεταβίβασης και στάθμευσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων κατά τις ημέρες των αγώνων, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης. Αυτός ο χώρος βρίσκεται στο Ιωνικό Κέντρο, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Το κόστος στάθμευσης ανέρχεται στα 30 ευρώ, και όσοι επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης.

Όσον αφορά τη μεταβίβαση εισιτηρίων, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσουν έως και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Αντίθετα, για τα μεμονωμένα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα, δεν προβλέπεται δικαίωμα μεταβίβασης, κάτι που οι φίλαθλοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta