Ο Τζέικ Φόρεστερ στον Ηρακλή: τρίτη ομάδα φέτος για τον Αμερικανό σέντερ

Ο Ηρακλής προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ του, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Τζέικ Φόρεστερ. Η συμφωνία με τον παίκτη έχει ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή έως το ερχόμενο καλοκαίρι. Για τον Φόρεστερ, αυτή είναι η τρίτη διαφορετική φανέλα που θα φορέσει μέσα στη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα αποτελεί την τέταρτη ελληνική ομάδα στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση του «γηραιού»

Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Τζέικ Φόρεστερ μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Φόρεστερ αναμένεται να προσφέρει λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ, ενισχύοντας το «κυανόλευκο» σύνολο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ηρακλής ανέφερε: «Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Jake Forrester που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου».

Η πορεία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ο Τζέικ Φόρεστερ έχει ήδη αγωνιστεί σε άλλες τρεις ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Πριν την ένταξή του στον Ηρακλή, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Προμηθέα. Με την προσθήκη του στον «γηραιό», ο Ηρακλής γίνεται η τέταρτη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο Φόρεστερ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Φόρεστερ ξεκίνησε τη σεζόν με τους Πατρινούς, δηλαδή τον Προμηθέα, συμμετέχοντας στην Stoiximan GBL. Ωστόσο, κατά την έναρξη του έτους 2026-27, είχε περάσει ένα διάστημα αγωνιζόμενος με τη Στρασμπούργκ της Γαλλίας. Αυτό σημαίνει ότι η φανέλα του Ηρακλή θα είναι η τρίτη διαφορετική που θα φορέσει μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Οι φετινές του επιδόσεις

Στο ελληνικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, ο Τζέικ Φόρεστερ έχει καταγράψει συγκεκριμένες επιδόσεις αυτή τη σεζόν. Συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 5.3 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα συλλέγει 4.2 ριμπάουντ. Αυτά τα στατιστικά αφορούν τη θητεία του με τον Προμηθέα, πριν την αποχώρησή του.

Εκτός των ελληνικών συνόρων, ο Φόρεστερ συμμετείχε και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Προμηθέα. Στο FIBA Europe Cup, οι επιδόσεις του ήταν επίσης αξιοσημείωτες, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 7.4 πόντους και 4.0 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την παρουσία του τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή διοργάνωση.

Το προφίλ και η κολεγιακή του καριέρα

Ο Τζέικ Φόρεστερ είναι Αμερικανός στην καταγωγή. Γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1999 στο West Chester της Pennsylvania, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ύψος 2,07 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά επιβλητικό κάτω από τα καλάθια, και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του σέντερ.

Η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε το 2018, όταν εντάχθηκε στην ομάδα του πανεπιστημίου της Indiana. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στο Temple, όπου παρέμεινε για μια τριετία, από το 2019 έως το 2022. Ολοκλήρωσε τη διαδρομή του στο NCAA με το πανεπιστήμιο του Saint Louis, αγωνιζόμενος εκεί την περίοδο 2022-2023. Η καλύτερη του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα ήταν το 2020-2021, όταν με τη φανέλα του Temple είχε κατά μέσο όρο 9,3 πόντους και 6,4 ριμπάουντ σε 16 παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Athletiko